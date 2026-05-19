Matamoros, Tamaulipas.– La Cónsul General de Estados Unidos en Matamoros, Mary Virginia Hantsch, expresó sus condolencias tras el ataque armado que dejó sin vida a un agente del Servicio de Protección Federal (SPF) asignado a la seguridad del consulado estadounidense, además de dos elementos heridos.

A través de un posicionamiento oficial, la diplomática manifestó la consternación de la representación consular por los hechos violentos registrados luego de que los agentes concluyeran su jornada laboral.

“Estamos profundamente entristecidos por la pérdida de un miembro del Servicio de Protección Federal asignado a nuestro Consulado. Nuestros corazones están con su familia, amigos y colegas”, declaró.

Según los primeros reportes, el incidente inició tras un percance vial que posteriormente derivó en una persecución y ataque armado perpetrado por sujetos que viajaban en varios vehículos.

La sede diplomática precisó que las funciones de los agentes del SPF son exclusivamente de protección y vigilancia de las instalaciones consulares y su personal, por lo que no participan en operativos fuera de ese ámbito.

El Gobierno de Estados Unidos informó que mantiene comunicación y seguimiento cercano con las autoridades mexicanas encargadas de las investigaciones, además de reiterar su preocupación por los hechos de violencia generados por grupos criminales en la región fronteriza.

Finalmente, la cónsul reiteró el compromiso de cooperación bilateral en materia de seguridad.

“Seguimos comprometidos a trabajar con las autoridades por la seguridad de todas nuestras comunidades”, concluyó.