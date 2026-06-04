Ciudad de México. Jueves 4 de junio de 2026. En México, la temporada de lluvias representa uno de los mayores retos para la movilidad urbana, especialmente cuando coincide con partidos de fútbol, conciertos o eventos masivos, que concentran a miles de personas en las principales ciudades del país, generando alta carga vehicular, cierres viales y mayores riesgos para automovilistas y peatones.

Este desafío cobra aún mayor relevancia ante el incremento de visitantes, movilidad y actividades masivas que vivirán en distintas ciudades del país, particularmente en sedes con alta concentración turística y deportiva como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Basta una fuerte lluvia minutos antes de un encuentro deportivo para alterar por completo la dinámica natural de las calles y convertirse en mayores tiempos de traslado, zonas inundadas, avenidas saturadas, conductores bajo estrés y miles de personas intentando llegar al mismo lugar al mismo tiempo.

El resultado no solo es el caos vial, también aumenta el riesgo de accidentes, averías y situaciones que pueden comprometer tanto la seguridad de las personas como su patrimonio.

De acuerdo con Quálitas, la aseguradora vehicular líder en México, durante días con lluvias intensas la siniestralidad puede incrementarse entre 1% y 4%, especialmente entre mayo y octubre, periodo en el que históricamente se registra un mayor número de reportes relacionados con colisiones, derrapes e inundaciones.

Cifras de Quálitas revelan que durante 2025 se registraron alrededor de 16 mil reportes derivados de eventos catastróficos en México, entre ellos lluvias, inundaciones, tormentas y huracanes. Además, el choque por alcance continúa siendo el tipo de colisión más frecuente, al representar aproximadamente 30% de los incidentes atendidos.

“Hoy las contingencias ya no pueden atenderse únicamente reaccionando al momento. La clave está en anticiparse. En Quálitas, contamos con un modelo predictivo que nos permite tener más de 90% de confiabilidad e identificar zonas con mayor probabilidad de inundaciones o congestionamiento vial y reforzar así la capacidad operativa antes de que ocurra la contingencia”, explicó Sergio Álvarez, Director de Servicio Siniestros Metropolitana de Quálitas.

Uno de los principales riesgos durante las lluvias ocurre cuando los conductores subestiman la fuerza del agua o intentan atravesar vialidades inundadas. En muchos casos, unos cuantos centímetros pueden provocar daños severos al motor, afectaciones eléctricas o incluso la pérdida total del vehículo. Para el caso de inundaciones, al contar con una póliza amplia, el riesgo está amparado; sin embargo, en caso de no contar con la cobertura adecuada, el asegurado asumiría la reparación de los daños.

“Hoy contamos con herramientas tecnológicas que nos permiten atender siniestros de forma remota y mantener la atención aun en escenario complejos, tal es el caso de Ajuste Digital, donde el cliente puede reportar su siniestro y recibir la atención adecuada desde su celular, con un porcentaje de satisfacción por encima del 90%”, comentó Sergio Álvarez, Director de Servicio Siniestros Metropolitana de Quálitas.

A esto se suman otros factores frecuentes durante la temporada: baches ocultos por encharcamientos, pérdida de visibilidad, menor capacidad de frenado, alcances por distracción y objetos arrastrados por la corriente, sin embargo, especialistas coinciden en que el mayor factor de riesgo sigue siendo humano.

“El entorno no siempre puede controlarse, las decisiones detrás del volante sí. La prevención comienza desde la planeación del trayecto, el estado del vehículo y la forma en que reaccionamos ante situaciones de presión o estrés vial”, señaló César Girón, Subdirector de Prevención de Riesgos de Quálitas.

Aunque las lluvias elevan la posibilidad de incidentes, millones de conductores continúan circulando sin protección financiera. Actualmente, sólo alrededor del 30% del parque vehicular en México cuenta con seguro, dejando expuestas a miles de familias ante gastos inesperados, daños a terceros o conflictos legales derivados de un accidente.

Ante escenarios de alta movilidad como los que enfrentará México en esta temporada, la planeación anticipada cobrará más importancia. Evitar circular sin seguro, salir con mayor anticipación, revisar previamente la ruta y estado de las llantas, considerar rutas alternas, respetar límites de velocidad, evitar circular por zonas inundadas, priorizar el transporte público cuando existan eventos masivos y mantenerse informado sobre cierre o contingencias puede ayudar a reducir riesgos y mejorar la experiencia de movilidad de millones de personas.

Además, especialistas recuerdan que contar al menos con una cobertura de Responsabilidad Civil puede marcar una diferencia importante frente a los costos derivados de un accidente. De acuerdo con cifras de Quálitas, durante 2024 y 2025, Nuevo León, registró más de 3,000 siniestros relacionados con lluvias; Ciudad de México, Jalisco y Veracruz alrededor de 2,000 casos, y Tamaulipas cerca de 1,000, posicionándose entre las entidades con mayor incidencia.

Estas cifras reflejan cómo la combinación entre lluvias, alta movilidad y saturación urbana continúa siendo uno de los principales desafíos viales en el país.

“La seguridad vial no depende únicamente del clima o del tráfico, depende de la capacidad que tengamos como sociedad para anticiparnos, conducir con responsabilidad y entender que cada decisión al volante puede prevenir o provocar una emergencia”, concluyó César Girón.