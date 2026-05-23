También fueron citados Maru Campos y el ex fiscal César Jáuregui por investigaciones relacionadas con presunta colaboración y presencia de agentes estadounidenses

Ciudad de México.– La Fiscalía General de la República (FGR) informó que citó a declarar al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como a otros ciudadanos mexicanos señalados por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos y colaboración con el crimen organizado.

La dependencia federal también confirmó que fueron llamados a comparecer la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y el ex fiscal estatal César Jáuregui, en relación con las investigaciones sobre el denominado caso del narcolaboratorio y la presunta presencia de agentes estadounidenses realizando actividades en territorio mexicano.

A través de un comunicado, la FGR señaló que las actuaciones se realizan “de conformidad con las correspondientes atribuciones constitucionales y legales, así como con plena sujeción al debido proceso”.