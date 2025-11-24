Pese a que han ocurrido innumerables accidentes debido a que decenas de trabajadores no

cuentan con las mínimas medidas de seguridad donde incluso, alguno ellos han culminado

en terribles tragedias humana en el carretera Rumbo Nuevo a la altura aproximada del

kilómetro 20 justo donde se construye lo que será la caseta de cobro, la Secretaría de

Obras Públicas del Estado titulada por PEDRO CEPEDA poco o nada ha dicho sobre lo

arriba citado.

Al respecto de la muerte suscitada en días pasados de uno de los trabajadores, nos refieren

varios de compañeros del ahora occiso que previamente habían avisado a sus superiores

de los riesgos que corren día a día en sus labores, sin embargo sus advertencias como se

puede constatar no fueron escuchadas menos atendidas.

Sin duda que la muerte de un trabajador que realizaba labores de construcción en

condiciones mínimas de seguridad tiene que ser debidamente investigada por las

autoridades correspondientes, iniciando a nuestro entender, por las pertenecientes al área

de Obras Públicas y de las empresas contratadas para la realización de la mencionada

obra, así las cosas.

Por cierto quien debe también ser investigado por el brutal desastre que dejó en la Fiscalía

General de Justicia del Estado es IRVING BARRIOS MOJICA, donde si algo hizo fue

obstruir la justicia de muchas maneras y eso aquí y en china es motivo de delito.

Todo ello sin contar que el mentado sujeto deja cientos de órdenes de aprehensión a las

que no les dio la continuidad legal todo por tener la mayoría de ellas que ver con picudos

miembros del PAN, su verdadero partido, en fin.

En tanto si otra cosa no pasa este dia habrían de sumarse los productores agrícolas

pertenecientes al Valle de San Fernando Reynosa y Río Bravo al paro nacional que

encabezará miles de transportistas que protestan por una serie de asuntos relacionados con

su quehacer cotidiano que nomás no ha atendido el gobierno federal pese a tener

conocimiento de los mismos desde hace mucho tiempo.

Cansados de tantas promesas y mentiras es que los agricultores de esta región de

Tamaulipas se unen a las demandas de los transportistas y como medida de presión al igual

que todos en el país bloquearan carreteras de la entidad así como otras vías de

comunicación.

Aquí en la entidad el bloqueo de las carreteras sobre todo a la altura de la famosa “Y” en

San Fernando es hartamente conocida por lo que se espera que los conductores afectados

por el bloqueo busquen las vías alternas igualmente ya muy conocidas.

En otro asunto derivado de actividades poco propias en el funcionamiento en beneficio de la

ciudad y en consecuencia de los miles de habitantes que ahí residen, es que el municipio de

Soto La Marina supuestamente ha sido subido al rango de alta peligrosidad en el mapa

delictivo por parte de las autoridades de seguridad nacional.

La situación nos comentan ha provocado que las autoridades locales están tomando para

bien o para mal otro tipo de acciones y conductas tanto laborales como personales, por lo

pronto están dentro de un entorno de vigilancia constante.

En otro asunto la sustentabilidad del agua y el fortalecimiento del sector agrícola están

plenamente garantizados dentro de la política de desarrollo social del gobierno del doctor

AMERICO VILLARREAL ANAYA y de la presidenta del país CLAUDIA SHEINBAUM

PARDO.

Dentro del Programa Nacional de Tecnificación de Distritos de Riego incluido en el plan

nacional hídrico 29025 se avanza en el desarrollo de más de 200 mil hectáreas

pertenecientes a 18 distritos de riego lo que permitirá recuperar 2,800 millones de metros

cúbicos de agua para el consumo humano.

Asimismo la presidenta SHEIMBAUM anunció que en 2025 se invertirán más de 5 mil 200

millones de pesos para fortalecer la infraestructura hídrica del país, todo ello tendrá

beneficios en la eficiencia del uso del vital líquido.

Por otra parte los distritos de riego Bajo Río San Juan 026 y 025 Bajo Río Bravo el

programa lleva un avance significativo de un 33% y un 15% respectivamente.

En tanto al cierre de la quinta semana del Plan Emergente de Bacheo, el gobierno municipal

a cargo de LALO GATTAS BAEZ superó los 15 mil metros de pavimento rehabilitado en

calles y avenidas de la ciudad donde se prevé incremento de tráfico vehicular y peatonal por

el pago de los aguinaldos.

Por la actividad que se derive, el edil local GATTAS BAEZ dispuso intensificar el trabajo

para esta semana con el despliegue de cuadrillas de bacheo en la zona centro de la ciudad,

iniciando con trabajos de reparación del pavimento dañado por las lluvias y la constante

movilidad existente en la calle Abasolo entre Hnos Vazquez y Cristóbal Colon.

