Palenque, Chiapas.– El expresidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su respaldo absoluto a la presidenta Claudia Sheinbaum y lanzó una reflexión sobre la relación entre México y Estados Unidos, en la que cuestionó el cambio de actitud del presidente estadounidense Donald Trump hacia el país.

En un documento fechado el 3 de junio de 2026 en Palenque, Chiapas, López Obrador sostuvo que las recientes acciones y declaraciones del gobierno estadounidense forman parte de una estrategia de presión política contra México bajo el argumento del combate al narcotráfico y la migración.

El exmandatario aseguró que durante su relación con Trump se lograron acuerdos mediante el diálogo y la negociación, destacando temas como el comercio, las remesas, la cooperación durante la pandemia y el respeto a la soberanía energética mexicana.

López Obrador recordó además el caso del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, señalando que durante el gobierno de Trump se permitió revisar las pruebas presentadas por autoridades estadounidenses, lo que derivó en que el caso fuera desestimado en México.

En el documento, el exjefe del Ejecutivo afirmó que le resulta sorprendente el cambio de postura del mandatario estadounidense, quien durante su primer mandato reconoció públicamente la aportación de los migrantes mexicanos al desarrollo de Estados Unidos.

Asimismo, elogió el desempeño de la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien calificó como una gobernante eficiente, responsable y respetuosa, reiterando su apoyo político en medio de las tensiones diplomáticas entre ambos países.

López Obrador atribuyó el endurecimiento de la postura de Trump a la influencia de asesores y grupos de interés que, según dijo, han llevado al presidente estadounidense a tomar decisiones equivocadas.

Finalmente, expresó su deseo de que Trump rectifique y retome la relación de respeto y cooperación que, aseguró, existió durante su administración.

“Por el bien de todos, que regrese el otro Trump”.

concluyó el expresidente mexicano.

Reportero | Bernardo DlaRosa Cast

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