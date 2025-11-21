Populismo, un gramo de locura y una ambición desmedida, es lo que están confundiendo como política muchos de los aspirantes a cargos de elección popular o en la administración pública de Tamaulipas, lo más triste, olvidando el interés del Estado, las necesidades de los tamaulipecos, es más, pasando de largo hasta algo básico como es la lealtad a quien los tiene en sus cargos, a Quien Manda en el Estado, al grado que van presumiendo que son otros los que les impulsan o los harán llegar a la gubernatura, una alcaldía, a la Fiscalía del Estado.

Exacto, han olvidado que la era es de Américo Villarreal Anaya, que tiene tres años más de gobierno, que, si bien su administración ya debe ir buscando acomodos para afinar la sucesión de la manera más tersa y segura para todos, el poder no se le terminará hasta el último día de su mandato, hasta que no se vaya tendrá capacidad de veto a cada cargo y en temas locales hasta de decidir, la sucesión en la Fiscalía lo dejará claro, llegará quien tenga su bendición, nadie más ni por otro motivo.

¿Usted cree que Américo y su equipo van a privilegiar a un recomendado (a cualquiera de los cargos que se decidan en su periodo) por sobre su proyecto y estabilidad, por sobre la gobernanza y tranquilidad?, por mencionar algo, el Fiscal que se elegirá en los siguientes días tendrá todo su sello, y habrá quien con torpeza presuma que fue un acuerdo nacional o una propuesta de la Sedena, la Marina o con García Harfuch, pero tenga la seguridad que lo más probable es que los hayan mandado de Tamaulipas a México a tratar el tema, me refiero a los que tengan posibilidades y no al revés, consensuando pero sin olvidar nunca que el futuro del proyecto local es el que está en riesgo.

Ahora, lo de la Fiscalía, el exceso de emociones y actos de locura, es entendible, es un proceso en marcha, lo extraordinario es que algunos y algunas aspirantes a la gubernatura del Estado andan peor y ya dejen entrever que sus nexos en México inclinarán la balanza a su favor por encima de los intereses locales, eso no ha sucedido en la época moderna de Tamaulipas y no sucederá ahora, ni siquiera con el Verde o el PT coqueteándole a los dólares de algunas y algunos aspirantes a diferentes cargos.

Mire, esta bien el trabajo leal que le de legitimidad a ambiciones personales por perseguir un cargo, en El Mante, por ejemplo, se juntaron tres aspirantes a la presidencia municipal en un evento en uno de sus ejidos, en El Abra, denominado Festival de la Tortilla, y ya la tendencia se observa a favor de la regidora Astrid Sontoya, pero les gana la partida en territorio, incluso siendo más influyente que la presidenta municipal Patricia Chio, si usted quiere por haber llevado algo que necesitaban, pero lo logra.

Eso se vale, el trabajo en territorio, en las calles, colonias, ejidos (como en el Abra que fue donde ocurrió el encuentro de las aspirantes en El Mante, donde coincidieron la presidenta municipal, la regidora Astrid Santoya y la aspirante del PAN en la elección anterior), y debería ocurrir lo mismo en cada municipio de tal forma que Quien Manda en el Estado no tenga el menor problema para seleccionar candidatos, que ya estén bien medidos para garantizar éxitos para su partido, digo, finalmente con lealtad se pueden hacer las cosas, más cuando todos empujen a favor de la Cuarta Transformación y sus siguientes pisos, es decir, que se tomen las decisiones no van a traicionar en caso de que gane otro proyecto.

Lo que no es correcto es ser desleal a los intereses de las personas que los tienen en la jugada, de quienes les han permitido ocupar los cargos que ahora ostentan, o que pretendan hacer más importante a otras personas fuera del Estado que a su jefe, peor aún, que eso suceda nomás por vulgares ambiciones personales.

Pero bueno, el equipo cercano al gobernador y el propio mandatario deberán estar pendientes en ello, en privilegiar la lealtad a la hora que tomen decisiones porque de lo contrario se exponen a traiciones, digo, si ya les quieren brincar las trancas ahora imagínelos cuando tengan sus propios candidatos o sean su proyecto.

Entonces, si es tiempo de abrir la competencia por los cargos a ocupar en los siguientes años, más vale llegar bien posicionados, pero también son tiempos de dar el manotazo en la mesa, de mostrar quien manda, quien toma decisiones, quien es el importante y la estrella de esta película porque no está en juego cualquier cosa, está en juego la gobernabilidad y todo un proyecto.

Conclusión, llegaron los tiempos de las decisiones y en ellas se debe buscar a quienes trabajen en un mismo sentido, le ponía el ejemplo de El Mante donde la lucha por los cargos se hace en forma leal y donde debe ser, en territorio, en las calles, ahora pues, en lo que si deben estar muy pendientes los hombres y mujeres del poder es en no elegir a personajes que después no encuentren como amarrarlos al sentir que ellos solos se han construido su camino, como si eso fuera posible en nuestra política local…

ALMARAZ, QUE LOCURA… en algo que pasó de lo audaz a lo chusco y luego de lo chusco a o ridículo, el alcalde de Río Bravo, Miguel Ángel Almaraz, otra vez, participó en el desfile del 20 de noviembre para celebrar el 115 aniversario de la Revolución Mexicana, lo audaz fue subirse a una pirámide humana, hasta arriba, lo chusco fue verlo temblar y hacer señas raras cuando estuvo en la cúspide y lo ridículo es que se llegó a sentir héroe cuando no pasa de ser un político torpe e irresponsable, se imagina si se hubiera caído, ¿en qué papel quedaría la institución del presidente municipal del pueblo?, ¿Si se quiebra una pata, un brazo por cumplirse un capricho?, lamentable, triste, pero los políticos de ahora andan en el populismo y no les importa hacer esta clase de espectáculos circenses con tal de llamar la atención, con todo y ello, por donde se le vea lo de Almaraz fue una locura…

DESFILAN MILES DE JÓVENES EN EL 115 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA… Con la presentación, por primera vez, de una banda de guerra monumental integrada por 500 alumnos y alumnas de diferentes municipios, este jueves se conmemoró el desfile cívico, deportivo y militar, con la entusiasta participación de estudiantes, jóvenes, niñas y niños, en conmemoración del 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, presidido por el gobernador Américo Villarreal Anaya.

De acuerdo con el parte del comandante de la columna del desfile, Francisco Arroyo Quiterio, en el evento, que se prolongó por casi tres horas, en un ambiente de fiesta cívica y paz, destacó la participación de 1,950 estudiantes de 22 instituciones educativas, desde nivel preescolar hasta universidades.

En un marco lleno de folclor, música tradicional mexicana, majestuosos vestuarios y mucho colorido, con representaciones de los caudillos revolucionarios, bailables y tablas gimnásticas, también desfilaron a lo largo del bulevar Tamaulipas 255 integrantes del Ejército Mexicano, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, y 724 elementos de la Guardia Estatal, haciendo un total de más de 3,500 participantes.

Ante la algarabía de miles de familias que se dieron cita para aplaudir el paso de los contingentes, también se sumaron 20 bandas de guerra, 54 conscriptos del Servicio Militar Nacional, 400 elementos de Protección Civil Estatal, 40 elementos de la Cruz Roja Mexicana y 13 cabalgantes.

En el evento acompañaron al gobernador: el diputado Humberto Prieto Herrera, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado; la magistrada Tania Contreras López, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia; el general Newton Manuel Chávez Baños, comandante de la 48 Zona Militar; el coronel Daniel Lugo Salinas, en representación de la Guardia Nacional en Tamaulipas, y el contralmirante Francisco Figuereo Corona, en representación de la Primera Región Naval.

También asistieron: la diputada Eva Reyes González, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso; Héctor Joel Villegas González, secretario general de Gobierno; Arturo Pancardo Escudero, secretario de Seguridad Pública; Irving Barrios Mojica, fiscal general de Justicia; Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación, y el diputado Marco Antonio Gallegos, presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso.

ENTREGA RECTOR EL GALARDÓN “ORGULLO UAT” TRAS DESEMPEÑO HISTÓRICO DE MEDALLISTAS UNIVERSITARIOS… El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya Alvarado, hizo entrega del reconocimiento “Correcaminos Orgullo UAT” a estudiantes medallistas nacionales, en un emotivo acto que destacó el desempeño histórico de la casa de estudios en los Campeonatos Nacionales ANUIES 2025, en el que la institución obtuvo 24 preseas (7 oros, 8 platas y 9 bronces), superando ampliamente los resultados de 2024, y todas las marcas mantenidas desde 2006, para consolidarse como referente de élite en el deporte universitario.

En la ceremonia, llevada a cabo este jueves, en el Teatro Universitario, el rector entregó por primera vez este galardón, creado para honrar a las y los medallistas nacionales y atletas de alto rendimiento que han elevado el nombre de la Universidad en escenarios competitivos.

En su mensaje, resaltó el orgullo que representa para la institución el desempeño de sus deportistas, subrayando que el deporte es una herramienta formativa que fortalece valores esenciales como la disciplina, la constancia, la resiliencia y el trabajo en equipo.

Reconoció en ello la labor de las y los entrenadores, y el papel fundamental de madres, padres y familias, cuyo acompañamiento resulta decisivo para que los jóvenes universitarios alcancen niveles de alto rendimiento.

Asimismo, destacó los avances históricos alcanzados en el ámbito deportivo, desde el incremento de la participación estudiantil en actividades físicas hasta el desempeño, sin precedentes, de la delegación atlética en los eventos deportivos nacionales de este año.

Reiteró que la UAT continuará fortaleciendo sus programas, infraestructura y apoyos institucionales con el propósito de consolidar el talento universitario e impulsar a la Universidad hacia escenarios competitivos nacionales e internacionales.

Los reconocimientos fueron otorgados a estudiantes que obtuvieron medallas en disciplinas como natación, taekwondo, judo, esgrima, karate, luchas asociadas, kickboxing, tiro con arco y ajedrez, áreas en las que la UAT ha fortalecido de manera sostenida su presencia en los Campeonatos Nacionales ANUIES.

Se rindió también homenaje a la labor estratégica del equipo de entrenadores, cuyo acompañamiento técnico y formativo ha sido determinante para que la UAT establezca una de las participaciones más sobresalientes de su historia reciente.

A nombre de sus compañeros deportistas, Estefanía Lee Arguello expresó un mensaje de gratitud, destacando que el respaldo institucional ha sido fundamental para alcanzar resultados de alto rendimiento.

Señaló que las 24 medallas representan tanto un logro histórico como un nuevo desafío para seguir creciendo, y reafirmó que portar los colores de la UAT es un honor, concluyendo con el mensaje que distinguió a esta ceremonia: “Todos somos Correcaminos”.

En la ceremonia, acompañaron al rector, la secretaria general de la UAT, María Concepción Placencia Valadez y el secretario de Vinculación, Rogelio de Jesús Ramírez Flores, con la presencia de directoras y directores de las Facultades y Unidades Académicas de las zonas norte, centro y sur del estado.

FORTALECE LALO GATTÁS ACERCAMIENTO CON EL PUEBLO DE VICTORIA…Para reforzar el compromiso de gobierno y lazo afectivo con las familias victorenses, el alcalde Eduardo Gattás Báez inició una visita a comités vecinales de distintos sectores de la Capital de Tamaulipas.

En compañía de su esposa Lucy de Gattás, presidenta del Sistema DIF Municipal, equipo de colaboradores y regidores del Cabildo, se reunió con amas y jefes de familia para entregar apoyos alimentarios, dialogar, escuchar y resolver demandas ciudadanas.

«Somos un gobierno que escucha, esta cerca y ve por el bienestar de su gente, como lo hace el gobernador Américo Villarreal Anaya y la presidenta Claudia Sheinbaum» afirmó en su mensaje ante el grupo de ciudadanos reunidos en casas particulares donde fueron recibidos.

Gattás Báez, rindió un breve informe del avance de proyectos de gobierno de beneficio para los habitantes de la Capital como la construcción de la segunda línea de acueducto, pavimentación de calles, plan emergente de bacheo, entrega de 21 mil desayunos diarios por parte del DIF Victoria, y solución de problemática social a través de las mesas municipales de seguridad, salud, agua y desarrollo urbano.