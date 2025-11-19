Agenda Política: Los ejes del Plan Michoacán de Sheimbaum y sus ejes. Las estrategias de seguridad implementadas por el Gobierno Federal para “aplacar” a la opinión pública por los recientes hechos violentos en Michoacán, tienen elementos muy similares a otras acciones puestas en marca por los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, pero está mucho más cercano a la política de “Abrazos, no balazos” en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Se contempla el despliegue de elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina y una inversión bastante interesante en 12 ejes y alrededor de 100 acciones para devolver la paz en Michoacán, en donde se prevé una estricta y exacta coordinación operativa en los tres órdenes de gobierno, además de atender el problema de origen: el desarrollo económico, el sistema educativo y construir una cultura de paz, atendiendo las causas de la violencia desde el entramado social.

La pregunta es porque solo Michoacán, si Jalisco esta igual o peor, a Chiapas le urge, y pues en Tamaulipas no se “canta mal las rancheras”, este Plan requiere replicas… ¿Con qué recursos? Otro pequeño sacrificio en los sueldos y compensaciones de funcionarios de primer nivel, incluyendo al poder Judicial y al Congreso que se autorizó un sustancial aumento, ahí está el dinero.

Agenda de medios: Darán hasta 50 mil pesos a jóvenes en Premio Estatal. Ya salió la convocatoria de el Premio Estatal de la Juventud 2025, en donde se prevén apoyos hasta de 50 mil pesos a los ganadores en diversas nueve categorías, por lo que todos aquellos interesados pueden consultar las bases que de acuerdo con el INJUVE están “fáciles y amigables” para cualquiera.

Se distinguirá el logro académico, la cultura y las artes, Género y diversidad, Apoyo al campo y desarrollo rural, Cuidado del Medio Ambiente, Impulso al Emprendimiento, Inclusión y desarrollo de personas con discapacidad, Cultura política y democracia participativas y Ciencia y tecnología.

La derrama económica será por 900 mil pesos en premios, por lo que el Instituto hace un esfuerzo máximo para difundir las bases de la convocatoria y maximizar la participación tamaulipeca.

Agenda ciudadana: Inició el Buen Fin, espera comercio derrama del 10%. Pues las ofertas del año iniciaron de manera formal el 13 y concluyen el 17 de noviembre, y pues coincide perfectamente con la quincena, por lo que hay proyecciones generales que esta estrategia comercial genere ganancias superiores al 10 por ciento de la derrama económica local, claro que ello, será replicado a nivel nacional.

Para algunos comercios, el buen fin llegó de manera anticipada anunciando ofertas desde el 7 de noviembre, venta nocturna o remates de temporada, con lo que muchas personas se adelantaron para adquirir principalmente electrodomésticos que fueron los precios más atractivos, según las versiones ciudadanas.

El Buen Fin es la competencia mexicana al “Brack Fridey” en Estados Unidos y así como se han puesto las cosas, para muchos cruzar la frontera para ir de compras ha dejado de ser atractivo, ante una serie de abusos en las aduanas, pues ahora resulta que “tener visa, es un privilegio y una fortuna, no una obligación del gobierno norteamericano, pero nadie ha mencionado los “dolaritos” que los mexicanos dejan en sus compras de temporada, esos si son bienvenidos.

