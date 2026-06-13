Tula, Tamaulipas.- Derivado de un accidente vehicular en el kilómetro 67 de la Carretera Federal 101, tramo Victoria-Tula, la circulación se encuentra suspendida en ambos sentidos.

El saldo además de daños materiales fue de una persona lesionada.

Durante recorridos de seguridad y vigilancia, personal de la Guardia Estatal detectó un accidente entre un tractocamión y una camioneta tipo pickup.

Los elementos de la Guardia Estatal realizan las labores correspondientes y coordinan el retiro de las unidades involucradas, con el objetivo de restablecer la circulación lo antes posible.

Se exhorta a los automovilistas a extremar precauciones, respetar las indicaciones de las autoridades y considerar rutas alternas mientras continúan las maniobras en el lugar.