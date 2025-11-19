Omar García Harfuch informó avances clave en el caso del asesinato del alcalde Carlos Manzo: fue detenido Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, señalado como uno de los autores intelectuales y líder de la célula que ejecutó el ataque.

Las autoridades lograron identificarlo mediante inteligencia, análisis de cámaras y seguimiento operativo realizado junto con la Fiscalía de Michoacán y Seguridad Federal.

Se descubrió que coordinaba al grupo criminal desde una app de mensajería cifrada, ordenando vigilar al alcalde y ejecutar la agresión. Además, dos integrantes de esa célula —Fernando Josué “N” y Ramiro “N”— fueron hallados sin vida en la carretera Uruapan–Paracho, presuntamente para frenar las investigaciones.

Por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum, se mantiene el trabajo conjunto para detener a todos los involucrados y desarticular estas redes delictivas.

