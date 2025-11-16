1.- La estructura de Movimiento de Regeneración Nacional, será utilizada para recabar en el Estado, como mínimo cien mil firmas que serán enviadas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Con esa cantidad de rúbricas, se buscará exigir que el caso del ex gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA se resuelva conforme a la Ley y la verdad.

El anuncio lo hizo en esta Capital, en un encuentro de morenistas., entre estos SERGIO GUTIÉRREZ LUNA vice coordinador de la Cámara de diputados federales, el presidente de la Junta de Gobierno en el Congreso local HUMBERTO PRIETO HERRERA, la dirigente de Morena GUADALUPE GÓMEZ, entre otros.

Recabar las cien mil rúbricas, no debe llevar más de 15 días, de tal forma que, a la vuelta de una semana, se tendrán y enviarán a la Suprema Corte.

2.- Por cierto, débil se observa al diputado panista-morenista HUMBERTO PRIETO HERRERA, cuando se enfrasca o se confronta con el ex gobernador CABEZA DE VACA.

Y aunque el legislador aduce haber recibido amenazas por haber denunciado la existencia de una especie de “minisat” durante el gobierno de CDV, más de uno lo duda.

Sin embargo, quienes conocen del tema, no descartan que al legislador le puedan arrimar un susto, por la campaña que ha emprendido contra el ex gobernador panista, su ex padrino político que lo impulsó en al PAN para ser legislador bajo esas siglas en Reynosa.

Y es que HUMBERTO PRIETO se observa tan endeble, que ni siquiera para debatir sirve.

Y ponen como ejemplo la manifestación que se registró en Tampico, durante la sesión itinerante del Congreso local, en donde lejos de salir a dialogar con los inconformes, HUMBERTO PRIETO se refugió junto con otros legisladores.

3.- Diremos que la mañana de este viernes, PRIETO HERRERA presidirá la tradicional mañanera legislativa en el Congreso local, donde sin lugar a dudas, volverá a arremeter contra su ex padrino político, el ex gobernador CABEZA DE VACA.

Y es que, ahora el tema tiene que ver con los elementos que les proporcionan seguridad al ex gobernador y su familia, donde el legislador no ha podido encontrar la forma de retirarlos, a menos de que proponga una iniciativa de reforma a la constitución. En fin.

