De cuando acá se necesitan firmas para pedir justicia, de cuando acá se necesitan firmas para que se aplique la ley, pues esto es lo que andan haciendo el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, quien presentó una solicitud a la Suprema Corte para que se aplique la ley en el caso del ex gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca.

Acciones a las que se le “pegaron” otros diputados federales y locales de Morena y del Partido del Trabajo, esos que en este tipo de casos buscan escenarios, como sucede en Tamaulipas, donde Humberto Prieto vio una oportunidad para subirse al escenario, más ahora que, aunque digan los dirigentes de Morena que no son los tiempos, pues a quienes aspiran y suspiran para el próximo proceso, poco caso que les hacen.

Pues el legislador local junto con compañeros de bancada, en la llamada Mañanera del Congreso, ya lo dijeron, que irán por la recolección de las 100 mil firmas dirigidas a la Suprema Corte, para que se destrabe el amparo que impide que el ex mandatario sea detenido, al ser acusado de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Más se tardaron en hacer esa declaración que la ciudadanía reaccionara y los terminara funado en las redes sociales, exigiéndoles que se pongan a trabajar, ya que hay temas de mayor importancia, sobre todo en temas legislativos, y que si de aplicación de ley se trata, pues también deberían aplicarlas a aquellos señalados dentro de Morena, ups.

Recordemos amables lectores que Humberto Prieto no quita el dedo del renglón sobre la alcaldía de Reynosa, asi que todo tema que le pueda servir para acaparar reflectores pues bienvenido, aunque eso signifique morderle la mano a quien le ayudo en su vida política.

Lo cierto es que no es tema de firmas, es tema de leyes y se requiere que los encargados de impartirla logren derribar esas barreras, que se han construido en torno al ex mandatario, para finalmente se ejecute esa orden de aprehensión, por tanta irregularidad cometida durante ese sexenio. Lo demás son payasadas.

Cambiando de partido, pues resulta que el regidor del Partido Verde, Ramiro Cisneros salió que siempre no dijo lo que dijo, sobre sus aspiraciones a una candidatura, inicialmente el integrante del cabildo de Matamoros, en un encuentro con la prensa, había declarado que ahí estaba el, que su corazoncito pues también latía por una candidatura (posiblemente a la alcaldía), pero ahora en una nueva reunión fue cuestionado nuevamente sobre el tema y este término dejando los rayones, retractándose, asegurando que buscara su reelección como regidor, según por qué ahí es donde tiene la oportunidad de hacer más por los matamorenses, y que él sumara su apoyo a lo que disponga Morena, aunque en el estado el partido verde haya dicho que irán solos, pero en el caso del regidor Cisneros que hará ¿con quién se ira con melón o con sandia?

Mientras que, a quien quisieron hacer quedar mal, achacándole cosas que no dijo, fue al gobernador Américo Villarreal, a quien sus detractores políticos le adjudicaban un supuesto llamado a no participar en la marcha que fue convocada para este sábado 15, por la llamada Generación Z, en los diversos municipios del estado.

Pues bien, fue el mismo mandatario quien salió a desmentir tales publicaciones, calificándoles como Fake News, ya que su gobierno respeta los derechos constitucionales de reunión, manifestación y libertad de expresión de las y los tamaulipecos, asi como de las juventudes que puedan expresar sus ideas y propuestas.

Exhortando a los que participen en la marcha de este sábado a que lo hagan dentro del marco del respeto, paz y responsabilidad colectiva, para mantener la serenidad, cordura y el respeto mutuo. Pidiendo a los tamaulipecos evitar caer en la desinformación, que busca generar confusión, temor y con ello alebrestar a la ciudadanía.

Por último, en Matamoros se llevó a cabo la entronización de destacados deportistas que ingresan al Salón de la Fama “Matamoros, Nuestro Orgullo 2025”, en ceremonia presidida por el alcalde Alberto Granados, ante el legado que han dejado y que son inspiración de otras generaciones.

En este 2025 fue reconocido Rene Rodríguez Gracia por su trayectoria en la lucha libre, el profesor Eugenio Mata Ornelas por su aportación al futbol, el profesor Héctor Horacio Delgado Lemus por su aportación a través de la educación física, en la formación de innumerables generaciones y por ultimo al licenciado Fernando Moreno Tello fue reconocido por su carrera en el futbol.

Ahí el alcalde en su mensaje destaco el esfuerzo y dedicación de los homenajeados, reconociendo su esfuerzo y dedicación para poner en alto el nombre de Matamoros.

Entregándose reconocimientos a la Revelación del Año Femenil, Ana Sofía Palacios en luchas asociadas, José Gabriel Hernández Álvarez, Revelación del Año varonil; Atzi Paola Reyes Rodríguez, Deportista del Año femenil y Ángel Eduardo García Núñez, Deportista del Año varonil.