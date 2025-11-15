Redacción única:

Un escándalo de alto impacto vuelve a comprometer al círculo cercano del expresidente Donald Trump. Robert Morris, fundador de la megaiglesia Gateway en Texas y figura clave dentro del consejo evangélico que asesoró al entonces candidato republicano en 2016, se declaró culpable de abusar sexualmente de una niña.

Según los registros judiciales, los hechos ocurrieron en la década de los ochenta, cuando la víctima tenía solo 12 años. En ese periodo, Morris, reconocido como evangelista itinerante, convivía con la familia de la menor y aprovechó su posición de confianza para cometer los abusos. Aunque públicamente intentó minimizar lo ocurrido calificándolo como una “falla moral”, terminó aceptando un acuerdo legal.

El convenio permitirá que Morris solamente cumpla seis meses de prisión, aunque deberá registrarse de por vida como agresor sexual y pagar una indemnización económica. La sentencia ha sido cuestionada por organizaciones que denuncian un sistema judicial indulgente con figuras influyentes.

Este caso reabre la discusión sobre las redes de poder que rodean a Trump y el rol que líderes religiosos de gran influencia han tenido en sus campañas políticas. Voces críticas señalan que, más allá de lo ocurrido hace décadas, la cercanía de personajes como Morris expone los vínculos entre poder político, religioso y escándalos de abuso.

La admisión de culpabilidad del pastor marca un nuevo capítulo que vuelve a poner bajo la lupa a los asesores que rodearon al expresidente, así como la responsabilidad moral y legal de quienes detentan liderazgo espiritual.

Redacción | La Región Tamaulipas

