*.-Entregan reconocimientos a la guardia estatal.

En un evento empapado de provocación y desafío contra el morenismo tamaulipeco, donde el común denominador fue el ausentismo y la nula capacidad de convocatoria, el dirigente estatal del PVEM Manuel Muñoz Cano, le acaba de declarar la guerra a la Cuarta transformación.

Pero lo más grave, es que podría convertirse en el sepulturero de la esperanza verde en Tamaulipas.

El del domingo en Las Fuentes, fue un encuentro desairado por las bases ecologistas, donde prevaleció el tufo a sectarismo y traición. A través de esta maniobra, Manuel Muñoz le está arrebatando la sigla esmeralda a la ciudadanía tamaulipeca, para ponerla al servicio de cofradías filiales, en la ruta hacia el 2027 y 2028. Todo ello ya está generando divisiones internas y debilitamiento en dicho organismo partidista.

Se especula que por estos servicios Manuel está siendo generosamente recompensado.

Camuflado de un falso puritanismo, Muñoz Cano es el sacristán verde de una misa negra de la política tamaulipeca. Al mismo tiempo, que niega que su partido se vende, en los hechos lo está entregando al mejor postor. El más reciente ejemplo de ello, acaba de ocurrir, en esta capital.

Lo de este fin de semana, fue un acto temerario indudablemente, preñado de aventurerismo político donde se ve que el PVEM, ha sido secuestrado por apetitos inconfesables de poder. Y en el cual, figuras respetables originarias de esta capital, y con cargos en el Comité Ejecutivo Nacional, no estuvieron presentes. Y menos se prestaron a engordar el caldo.

Para no pocos observadores, el dirigente del “Tucán”, en el estado, acaba de sellar la derrota de una organización que hasta ahora se había beneficiado de vivir a la sombra de la marca guinda. Pero también, en el ámbito legislativo, como aliado había aportado su granito de arena, para aprobar reformas estructurales, de beneficio nacional.

Todos estos logros, amenazan con irse al vacío, en el escenario político que ya se perfila, desde ahora en el estado. Es obvio que la decisión de Muñoz Cano, está provocando ya desde ahora, una estampida de la militancia, y todo ello obedece a que, el voto duro del Verde se niega a ser moneda de cambio, al servicio de proyectos personales de poder.

Algunos de los comentarios que ya desde ahora se escuchan entre las filas del Verde Ecologista en Tamaulipas, son en el siguiente tono:

—-Maicearon a Manuel, y ello ha provocado que, de manera irresponsable esté torciendo el rumbo correcto de nuestro partido. En su aventura MM está empinando al Verde.

Esa es la percepción que prevalece hacia el interior del PVEM. Y con esta manzana envenenada en su interior, su andar por los próximos dos años, se vislumbra incierto, y desdibujado.

¿Que es lo que está ocurriendo?

Movido por los resortes de la ambición y de la coyuntura, Manuel Muñoz está negando a sus aliados originales que lo arroparon en la elección del 2022, y lo defendieron contra las andanadas del cabecismo.

Solo el tiempo, podrá decir si, la decisión que ahora está tomando Manuel, es la correcta. Pero de entrada, lo que se observa, es que en lugar de fortalecer al partido, con una falsa pose de independencia, lo que está haciendo en realidad, es subastarlo a intereses políticos, que no son los de MORENA. Y mucho menos los de la Cuarta Transformación, dicen sus críticos internos.

———ENTREGA AVA RECONOCIMIENTOS A LA GUARDIA ESTATAL—

Este lunes, durante la jornada cívica para honrar a los símbolos patrios, el gobernador AVA entregó reconocimientos a los integrantes de la Guardia Estatal. El titular del Ejecutivo estatal felicitó a los integrantes de una corporación que con sus acciones se ha deslindado de la policía represora creada en el anterior sexenio.

De acuerdo a lo que ahí se dijo, las cifras hablan por si solas: de acuerdo a Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Tamaulipas ocupa un lugar destacado entre las entidades federativas más seguras del país.