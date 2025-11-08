Redacción | La Región Tamaulipas

Toluca, Méx.– En un duelo lleno de intensidad y emociones, Toluca derrotó 2-0 al América en el estadio Nemesio Diez, firmando una victoria que sacude la parte alta de la tabla del futbol mexicano.

Los Diablos Rojos dominaron gran parte del encuentro, mostrando solidez defensiva y aprovechando los errores de las Águilas.

El marcador se abrió con un gol de Jean Meneses, quien definió con potencia tras una jugada colectiva que dejó sin opciones al guardameta azulcrema.

Más tarde, Maximiliano Araujo selló el triunfo con un disparo cruzado que desató la euforia en la afición escarlata.

El América intentó reaccionar en la segunda mitad, pero Toluca se mostró firme en todas sus líneas y supo controlar el ritmo del partido hasta el silbatazo final.

Con este resultado, los dirigidos por Renato Paiva se consolidan como uno de los equipos más sólidos del torneo y mandan un mensaje claro rumbo a la liguilla.

