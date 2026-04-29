A través de una visión estratégica centrada en la tecnología y la innovación, la UAG fortalece la preparación de talento altamente especializado, y promueve competencias que responden a los desafíos de la economía digital.

La digitalización ha redefinido la manera en que operan las empresas y ha modificado profundamente los perfiles profesionales que demanda la industria.

Hoy, las organizaciones buscan talento con competencias en ciberseguridad, desarrollo de software, tecnologías en la nube, análisis de datos y experiencias inmersivas.

Frente a este panorama, el Hub de Transformación Digital de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) surge como una respuesta institucional que articula infraestructura de vanguardia, certificaciones internacionales y formación práctica para preparar a los estudiantes ante los retos de la economía digital.

Certificaciones que abren puertas

Uno de los principales diferenciadores del Hub de Transformación Digital de la UAG es su vinculación con estándares globales a través de alianzas con líderes tecnológicos como Cisco y Oracle.

En el Laboratorio de Redes y Ciberseguridad, los estudiantes desarrollan habilidades alineadas con Cisco Networking Academy, lo que fortalece su perfil en un sector estratégico para empresas e instituciones.

Por su parte, el Laboratorio Oracle ofrece formación en tecnologías de nube y bases de datos con acceso a certificaciones oficiales de Oracle University, lo que incrementa su competitividad en el ámbito internacional.

Estas credenciales no solo validan conocimientos técnicos, sino que representan una ventaja tangible al momento de integrarse al mercado laboral.

Desde la perspectiva de la Mtra. Natalia Madrid Zapata, Directora de las carreras de Ing. de Software y Minería de Datos, Ing. en Tecnologías Automotrices e Ing. en Inteligencia Artificial, este espacio representa una respuesta directa a las nuevas exigencias del sector tecnológico.

“Hoy las empresas requieren ingenieros capaces de desarrollar soluciones inteligentes y tomar decisiones basadas en datos. Por eso es clave que nuestros estudiantes no solo aprendan teoría, sino que puedan demostrar competencias técnicas especializadas y alineadas con las necesidades reales de la industria. Las certificaciones internacionales y las insignias digitales se convierten en herramientas estratégicas para evidenciar ese dominio y proyectar un perfil con alcance global”.

Asimismo, destaca que este modelo fortalece la mentalidad de innovación y el compromiso con el aprendizaje continuo, cualidades esenciales para liderar procesos de transformación digital dentro de las organizaciones.

Aprender haciendo: la clave de la empleabilidad

El Hub de Transformación Digital de la UAG opera bajo un modelo de aprendizaje práctico que privilegia la experiencia directa con tecnología de alto desempeño.

En el Laboratorio de Cómputo Móvil, los estudiantes desarrollan aplicaciones, diseñan interfaces y construyen soluciones digitales con estándares profesionales.

En el Laboratorio de Entornos Inmersivos, la creación de experiencias en realidad virtual y aumentada permite explorar nuevas formas de interacción digital, lo que amplía las posibilidades de aplicación en sectores como la industria creativa, la capacitación empresarial y la simulación especializada.

Este enfoque impulsa el desarrollo de habilidades técnicas, pero también fortalece competencias transversales como el trabajo colaborativo, la resolución de problemas y la capacidad de innovación.

Un ecosistema que integra talento y tecnología

Más que espacios aislados, los seis laboratorios que conforman el Hub de Transformación Digital de la AUG funcionan como un ecosistema interconectado.

Esta integración permite que los proyectos académicos combinen distintas áreas del conocimiento: desde la programación y la ciberseguridad, hasta la administración de bases de datos y el diseño de experiencias digitales.

El resultado es una formación integral que prepara a los estudiantes no solo para cubrir vacantes existentes, sino para liderar procesos de transformación dentro de las organizaciones.

Preparar hoy a los líderes de mañana

La apuesta por el Hub de Transformación Digital refleja una visión institucional orientada a la excelencia académica y a la pertinencia profesional, la tecnología evoluciona con rapidez, contar con espacios especializados, certificaciones reconocidas y metodologías centradas en la práctica se convierte en un factor decisivo para el éxito profesional.

De esta manera, este Hub no solo conecta el aula con la industria, sino que consolida una plataforma para formar el talento digital que impulsará el desarrollo económico y tecnológico en los próximos años.