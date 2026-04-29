Elementos de la Fiscalía General de Justicia acudieron al CBTis 236 tras un reporte al 911 sobre un presunto pleito con navajas entre estudiantes. ⚠️

Según versiones difundidas en redes sociales, se hablaba de jóvenes agredidos con arma blanca, lo que provocó la movilización de autoridades y paramédicos de CRUM. 🚑👮‍♂️

Sin embargo, al llegar al lugar, tanto personal del plantel como autoridades informaron que no tenían conocimiento de ningún incidente. Vecinos de la zona también señalaron no haber observado nada fuera de lo normal. ❌

De acuerdo con la FGJT, hasta el momento todo indica que se trató de un reporte falso, por lo que ya se realizan las investigaciones correspondientes. 🔍

📢 Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a evitar realizar llamadas falsas o difundir información sin verificar, ya que esto genera movilizaciones innecesarias y puede afectar la atención de emergencias reales.