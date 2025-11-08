Redacción | La Región Tamaulipas

El mediocampista Brian Gutiérrez, actual jugador del Chicago Fire de la Major League Soccer (MLS), dio un paso clave en su carrera internacional al obtener su pasaporte mexicano, lo que lo acerca a cumplir su sueño de vestir la camiseta del Tri.

El joven futbolista, nacido en Estados Unidos pero de padres mexicanos, realizó el trámite en la Embajada de México en Chicago, quedando oficialmente habilitado para representar al país.

Aunque Gutiérrez ha disputado dos partidos amistosos con la Selección de Estados Unidos, el reglamento de la FIFA le permite cambiar de federación, ya que dichos encuentros no fueron oficiales.

Fuentes cercanas a la Federación Mexicana de Futbol indican que el mediocampista ya es considerado por el técnico Javier Aguirre, quien podría incluirlo en futuras convocatorias para reforzar el ataque del combinado nacional.

El jugador de 21 años es una de las promesas más destacadas del futbol estadounidense con raíces mexicanas, y su decisión ha generado gran expectativa entre los aficionados.

Dale seguir a nuestra página para no perderte las noticias más recientes 👇