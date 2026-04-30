Ciudad Victoria, Tamaulipas.– La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) fortalece su vinculación con la Secretaría de Educación en la entidad, particularmente en los ámbitos de la investigación y la ampliación de espacios en la educación media superior, informó el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García.

El titular de la dependencia destacó que la UAT es la institución que más investigadores aporta al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores en el estado, contribuyendo con proyectos que generan conocimiento orientado a la solución de problemáticas sociales.

Asimismo, reconoció el liderazgo del rector Dámaso Anaya Alvarado, al señalar que la vinculación entre ambas instituciones ha permitido consolidar iniciativas académicas y de investigación en beneficio del sistema educativo.

En materia de cobertura educativa, destacó la colaboración de la universidad en la apertura de espacios en educación media superior, particularmente en municipios con alta demanda como Reynosa, Nuevo Laredo y Altamira, mediante esquemas innovadores como preparatorias virtuales.

De igual forma, subrayó la coordinación en programas de becas impulsados por el gobierno estatal, encabezado por Américo Villarreal Anaya, que benefician a estudiantes universitarios y fortalecen la permanencia escolar.

El secretario informó que esta colaboración se extiende a proyectos específicos de investigación aplicada, como el diagnóstico de problemáticas socioemocionales en planteles educativos, iniciativa desarrollada por especialistas de la UAT en coordinación con la Secretaría de Educación.

Finalmente, reiteró que el trabajo conjunto entre la UAT y el Gobierno del Estado consolida a la educación superior como un eje estratégico para la transformación social, mediante la generación de conocimiento, la innovación educativa y la atención a las necesidades del entorno.