Nuevo Laredo, Tamaulipas.– La Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo (UTNL) obtuvo el primer y segundo lugar en el “Desafío Jurídico Aduanero Inter-Universidades 2026”, realizado en el Centro Cultural de Nuevo Laredo, consolidando su liderazgo académico en materia de comercio exterior y derecho aduanero.

El rector de la institución, José Antonio Tovar Lara, informó que la competencia evaluó el conocimiento, la agilidad y la capacidad de respuesta de las y los participantes mediante dinámicas eliminatorias, incluyendo una etapa con sistema de botonera que exigía respuestas inmediatas.

Destacó la relevancia estratégica de Nuevo Laredo en el comercio internacional, así como la responsabilidad de formar profesionistas especializados en materia aduanera, en un entorno global dinámico y altamente competitivo. En este sentido, subrayó que este tipo de ejercicios académicos fortalecen habilidades clave como el análisis crítico, la argumentación jurídica, la toma de decisiones y el trabajo en equipo.

En cuanto a los resultados, Yolanda Angélica Molina Neri, estudiante de quinto cuatrimestre del programa de Técnico Superior Universitario en Operaciones Logísticas y Comercio Exterior, obtuvo el primer lugar; el segundo sitio fue para Aarón Aguilar Moreno, del mismo programa académico; mientras que el tercer lugar correspondió a Diego Capuchino Cervantes, alumno de Ingeniería en Logística Internacional de la Universidad Tecnológica de La Laguna.

El certamen reunió a 16 estudiantes provenientes de ocho universidades tecnológicas del país, entre ellas las de Saltillo, San Luis Río Colorado, Ciudad Juárez, La Babícora, La Laguna (Durango), Matamoros y la propia UTNL, así como la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Finalmente, el rector reconoció el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya y del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, para fortalecer el desarrollo profesional del estudiantado y consolidar a las instituciones educativas como ejes de la transformación social.