Reportero | Bernardo DlaRosa Cast

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Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El diputado Humberto Prieto Herrera, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, rechazó de manera categórica las versiones difundidas en redes sociales y algunos espacios anónimos sobre una supuesta retención por autoridades migratorias y el retiro de su visa láser.

El legislador calificó dichas afirmaciones como “totalmente falsas” y sin sustento, al asegurar que no existe evidencia que respalde tales señalamientos.

Explicó que, en las fechas en que circuló la información, se encontraba en Ciudad Victoria participando en actividades legislativas, incluyendo una sesión plenaria del Congreso y eventos relacionados con el parlamento infantil, los cuales contaron con múltiples testigos, contrario a lo que señalaban publicaciones que lo ubicaban en Nuevo Laredo.

Prieto Herrera sostuvo que estos señalamientos forman parte de ataques anónimos con la intención de afectar su imagen pública. Enfatizó que no enfrenta ningún problema legal ni en México ni en el extranjero, y que su documentación migratoria está en regla.

Asimismo, adelantó que analiza, junto con su equipo jurídico, la posibilidad de presentar denuncias ante la policía cibernética por difamación, al considerar que este tipo de acciones no deben quedar impunes, especialmente por el impacto en su entorno personal y familiar.

Respecto a la regulación de redes sociales, indicó que existen iniciativas en análisis, aunque subrayó la importancia de salvaguardar la libertad de expresión, particularmente en el ejercicio periodístico. Señaló que su caso corresponde a un tema personal derivado de ataques sin fundamento.

En el ámbito político, el también coordinador de la mayoría morenista afirmó que no son tiempos para hablar de aspiraciones electorales, recordando que el próximo proceso inicia formalmente en septiembre, por lo que consideró irresponsable desatender sus funciones legislativas.

Finalmente, defendió el trabajo territorial que realiza en Reynosa y otras regiones del estado, destacando que es una obligación de los representantes populares mantenerse cercanos a la ciudadanía para atender sus demandas.

Reiteró que continuará trabajando en coordinación con el gobierno estatal y que no detendrá su agenda por “chismes” o campañas de desinformación, invitando a quien tenga pruebas de algún delito a presentarlas ante las autoridades correspondientes.