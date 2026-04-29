*Con anuncios espectaculares donde se lee “Feliz Día de las Madres”, el empresario reconoce su papel: “son el corazón de la familia”.

Por Julio Manuel Loya Guzmán

Reynosa, Tamaulipas.— En el marco del mes dedicado a las madres, el empresario Luis Miguel Iglesias, difundió un mensaje de felicitación y reconocimiento a las mamás de Reynosa mediante anuncios espectaculares instalados en diversos puntos de la ciudad.

En las estructuras publicitarias, ubicadas en avenidas y bulevares de alta circulación, se aprecia el mensaje “Feliz Día de las Madres”, y la imagen del presidente de Grupo Iglesias, como un gesto simbólico hacia uno de los sectores más representativos de la sociedad.

A través de este mensaje, el empresario destacó la importancia del papel que desempeñan las mamás en la construcción del tejido social. “Las madres son el corazón de nuestras familias. Su amor, esfuerzo y fortaleza merecen todo nuestro respeto y gratitud”, expresó.

Subrayó que quienes integran su organización no podían dejar pasar una fecha significativa sin reconocer la labor de las mujeres que, dijo, “forman y sostienen a nuestras familias”.

Finalmente, Luis Miguel Iglesias reiteró su cercanía con las familias de Reynosa y su reconocimiento al papel fundamental de las madres en la vida social y comunitaria