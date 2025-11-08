Patricio Lerma|Reportero

*CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.* — El director del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE) campus Victoria, José Antonio Barrera, informó que se activó un protocolo de seguridad luego de que un alumno se acercara a las autoridades del plantel para reportar una situación que consideró preocupante.

De acuerdo con el directivo, la respuesta fue inmediata y se siguieron los pasos establecidos en los lineamientos de actuación para estos casos.

“Un alumno se acerca con la autoridad y menciona la situación, y a partir de ahí empieza el protocolo”, explicó Barrera.

El director añadió que este procedimiento se desarrolló conforme a las normas institucionales, y que se sostendrá una reunión con los padres de familia para explicarles de manera detallada las acciones realizadas y los resultados obtenidos tras la activación del protocolo.

Asimismo, descartó que se haya tratado de una broma o falsa alarma, al subrayar que el reporte se atendió con la seriedad debida.

“No existe ningún argumento para pensar que se trató de una broma. Los alumnos ya iban de salida y no estamos en temporada de exámenes”, puntualizó.

Finalmente, Barrera reiteró que la prioridad del ITACE es garantizar la seguridad y tranquilidad de su comunidad estudiantil, y reconoció la responsabilidad del alumno que decidió informar oportunamente a las autoridades.