Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Bajo una visión humanista, la educación debe ser la palanca para la transformación de las comunidades y sentar las bases para generar el bienestar con justicia social y equidad para todas y todos, aseguró Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación de Tamaulipas, al comparecer ante el Congreso del Estado.

Ante las y los diputados locales, docentes, público en general y, por primera vez, ante el liderazgo de la Sección 30 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), el profesor Arnulfo Rodríguez Treviño, quienes asistieron a escuchar la exposición, recordó que la transformación educativa nació de un mandato popular de millones de mexicanas y mexicanos que decidieron que la educación debía cambiar, con una visión humanista al servicio de la sociedad, primero con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y ahora consolidándose a nivel nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y en Tamaulipas con el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Expresó que, por indicaciones del mandatario estatal, se han centrado en acciones estratégicas que consolidan la transformación y en la construcción e implementación de una agenda estratégica que alinee, fortalezca e integre acciones que aseguren las metas educativas y sociales, creándose Tamaulipas Educa, estrategia con 10 objetivos específicos y 100 acciones puntuales.

Valdez García enfatizó que se impulsa una estrategia integral de formación y actualización docente, mediante la cual se capacitó a 19 mil 332 figuras educativas en los 43 municipios; se asignaron 396 plazas a docentes de nuevo ingreso; se otorgaron 440 nombramientos definitivos; se asignaron un total de 3 mil 347 horas docentes a 390 maestras y maestros de educación básica, en secundarias generales, secundarias técnicas y en educación física; se otorgaron 132 nombramientos a funciones directivas y de supervisión, y se entregaron incentivos económicos a 515 docentes.

Ante las y los legisladores, enfatizó que otro aspecto muy importante ha sido mejorar la infraestructura educativa, para garantizar que todas y todos los estudiantes tengan condiciones de dignidad al recibir su educación. Por eso, a través del programa federal La Escuela es Nuestra (LEEN), en conjunto con el Gobierno del Estado, a través del ITIFE, se invirtieron más de 827 millones de pesos en la construcción, rehabilitación, equipamiento, mantenimiento y mejoramiento de la accesibilidad de espacios educativos públicos.

Otro tema que también informó fue la continuación de la aplicación de la prueba Tamaulipas Aprende, evaluándose a 168 mil 260 estudiantes de 3° y 6° de primaria y 3° de secundaria, en las áreas de Lenguaje y Comunicación, Matemáticas y Ciencias, logrando importantes avances en todas las áreas. Además, el reconocimiento de la UNESCO, al ser el único estado del país con cobertura del 100 % de la Política de Aprendizajes Fundamentales en primero, segundo y tercer grado de primaria.

De igual manera, puntualizó que se entregaron, a través de seis programas becarios, 77 mil 778 apoyos económicos, con una inversión superior a 209 millones de pesos; se entregaron a 538 mil 48 estudiantes de educación básica paquetes de útiles escolares, con una inversión de más de 221 millones de pesos, y se amplió la cobertura del Programa de Uniformes Escolares de 22 a 25 municipios, beneficiando a 48 mil 73 estudiantes, con un presupuesto superior a los 56 millones de pesos. Además, se garantizó que el 100 % de las escuelas rurales cuenten con conectividad a internet, con una inversión de 63.4 millones de pesos.