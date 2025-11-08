Patricio Lerma|Reportero

*CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.* — Un trágico accidente ocurrido la mañana de este sábado en el Libramiento Naciones Unidas cobró la vida de un joven de aproximadamente 19 años, quien falleció luego de perder el control de la cuatrimoto en la que viajaba y ser arrollado por un camión que se dedica a transportar material de construcción.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance se registró alrededor de las 9:30 de la mañana, cuando el joven y otro acompañante circulaban sobre el carril derecho del libramiento, en sentido oriente a poniente. Testigos señalaron que intentó rebasar un camión que avanzaba a baja velocidad, pero al maniobrar para sacarle la vuelta, perdió el control del vehículo, derrapó y volcó sobre el pavimento.

En ese momento, una camioneta perteneciente a una empresa de materiales, que transitaba por el carril izquierdo, trató de frenar al percatarse del accidente. Sin embargo, pese a dejar una huella de frenado de varios metros, no logró evitar atropellar al joven, quien quedó tendido sobre el asfalto.

Trabajadores de una estación de servicio cercana alertaron al número de emergencias 911, arribando al sitio paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), quienes confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Personal de la Unidad General de Investigación acudió al lugar para realizar las indagatorias correspondientes y recabar evidencias que permitan determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades.

El cuerpo fue trasladado por una unidad del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la práctica de la autopsia de ley y posteriormente será entregado a sus familiares.