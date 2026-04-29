Ciudad Victoria, Tam.; 29 de abril de 2026..-El gobernador Américo Villarreal Anaya destacó la evolución de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) hacia la excelencia, reconociendo que la administración rectoral ha logrado una transformación histórica al consolidar la calidad académica y la vinculación social, recuperando la misión sustantiva de la institución en beneficio de Tamaulipas.

Al asistir como invitado de honor al Segundo Informe del rector Dámaso Anaya Alvarado, el mandatario estatal subrayó que la UAT es estratégica para el desarrollo del estado, y que la visión impulsada, desde su Plan de Desarrollo Institucional, ha permitido fortalecer la misión universitaria en rubros como cobertura, calidad educativa, investigación, vinculación y responsabilidad social, reflejados —dijo— en este informe de logros y resultados.



En ese sentido, resaltó los avances en ampliación de la matrícula, diversificación de la oferta académica, fortalecimiento de la investigación y crecimiento de la vinculación con sectores productivos y gubernamentales, reconociendo a la UAT como aliada en proyectos estratégicos para Tamaulipas y como referente nacional por sus aportaciones científicas y de innovación.

Asimismo, destacó la estrecha colaboración entre el Gobierno del Estado y la UAT, señalando que esta relación ha permitido impulsar iniciativas de impacto regional en el desarrollo industrial y energético, así como en sustentabilidad y cohesión social, con reconocimiento incluso desde el ámbito nacional.



En otra parte de su mensaje hizo referencia al reciente reconocimiento expresado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a las aportaciones de la UAT en ciencia e innovación, reconociendo a la casa de estudios como aliada fundamental en la transformación de Tamaulipas.

El gobernador concluyó su mensaje exhortando a la comunidad universitaria a mantener el rumbo de transformación institucional, reconociendo a docentes, estudiantes y autoridades por consolidar una Universidad con sentido humanista, vocación científica y compromiso con el futuro de Tamaulipas.



MÁS DE 20 000 BECAS Y CAPACITACIÓN CERTIFICADA IMPULSAN A ESTUDIANTES: RECTOR

Por su parte, el rector Dámaso Anaya resaltó que la presentación de su informe ante la Asamblea Universitaria es un ejercicio de rendición de cuentas que refrenda el rumbo de transformación, fortalecimiento institucional y compromiso social de esta casa de estudios.

Agradeció la presencia del gobernador Américo Villarreal, de la Dra. Olga Hernández Limón, representante del Luis Armando González Placencia, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), así como de la Dra. María de Villarreal, presidenta del Sistema DIF Tamaulipas y la Lic. Isolda Rendón de Anaya, presidenta de Familia UAT, en un marco que reafirmó la convergencia entre universidad, gobierno e instituciones para fortalecer la educación superior.

Resaltó la sinergia que la UAT mantiene con el Gobierno del Estado para impulsar proyectos estratégicos en beneficio de la sociedad tamaulipeca, y presentó un balance de avances que consolida una etapa de transformación con visión humanista, innovación y sentido social.

Entre los principales resultados, resaltó una matrícula superior a 42 000 estudiantes; el cien por ciento de los programas de licenciatura acreditados; el crecimiento de la investigación de 106 a 201 proyectos activos; una inversión superior a 232 millones de pesos en infraestructura; así como una oferta de 182 programas académicos que fortalecen la pertinencia educativa y el desarrollo regional.

Dijo también que se han otorgado a estudiantes más de 20 000 becas y más de cinco mil estímulos económicos, así como un programa de cursos de capacitación y certificación que dispone de más de 20 000 microcredenciales.

Enfatizó también la vinculación con sectores sociales y productivos, así como el impulso a proyectos para el desarrollo regional, reiterando que la transformación de la UAT es resultado del trabajo colectivo y del compromiso de avanzar con rumbo, responsabilidad social y visión de futuro.

RECONOCE LA ANUIES AVANCES HISTÓRICOS DE LA UAT

Por su parte, Olga Hernández Limón, en representación de la ANUIES, reconoció los avances de la UAT, resaltando que por primera vez en su historia logró la acreditación del cien por ciento de los programas evaluables de licenciatura y técnico superior universitario.

Puntualizó el liderazgo rectoral y la articulación con los gobiernos estatal y federal como una sinergia que fortalece el papel de la universidad pública en la transformación de Tamaulipas.

Desde el Centro de Excelencia del Campus Victoria, el evento se desarrolló mediante video transmisión a través de redes sociales y enlaces en las distintas sedes de la UAT en el norte, centro y sur del estado, ampliando su alcance a la comunidad universitaria y a la sociedad.

Como parte del acto protocolario, el rector hizo entrega del documento de su Segundo Informe al gobernador del estado, en un acto que simbolizó el compromiso institucional de la UAT con la transparencia, la rendición de cuentas y su contribución al desarrollo de Tamaulipas.