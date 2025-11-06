¿Alguien sabe de nuestros Diputado federales tamaulipecos?, ¿para qué sirven?, no, tampoco sé de ellos y también creo que para nada.

Lo anterior viene a colación para ilustrar los avances que tienen los foros sobre la reforma electoral, según información filtrada hasta hoy va ganando la posibilidad de eliminar los legisladores plurinominales, por lo menos como los conocemos hasta hoy y la razón es simple, el pueblo nunca sabe de ellos y cree que no están justificados esos gastos.

Eso es lo que duele, que estos personajes se pierdan o se hagan invisibles bajo el manto del presupuesto mientras su gente sufre, mientras este país se cae a pedazos.

Y no solo eso, a quienes si van a las sesiones y recorren sus distritos aún así se les ubica más como levantadedos y la gente se queda hasta con la idea de que solo sirven para participar de los famosos moches, de esos recursos mal habidos que les llegan nomás por aprobar presupuestos para obras en municipios o Estados.

Luego de eso les da por divagar, por inventarse cosas, reformas a la Constitución que dificultan más que resolver nuestra vida, prueba de ello, y lo triste de esta historia de los foros, es que no se alejaron de la populista o torpe propuesta de quitar dinero a partidos, al INE y al aparato de justicia electoral y desaparecer Diputaciones como si eso fuera a alejarnos de la pobreza, como si los ahorros fueran tantos como para correr los riesgos que conllevará irse por esa ruta de la austeridad.

Le insisto, ojalá no se vaya a empeñar nuestro futuro porque si le quita dinero a nuestro sistema que garantiza democracia, a lo que pagamos por intentar tener gobernantes decentes y a prueba de caer en la tentación de robarse el dinero o aplicarlo en obras de ornato, costará muy caro.

Quizá sería lo mejor que se pueda hacer en estos tiempos sea redistribuir el presupuesto, quitarle dinero a obras que no sean urgentes o a servicios que pueden realizarse sin tanto costo porque, por aberrante que se vea, parece más saludable quitarle dinero a obras y servicios no urgentes que provocar un daño irreversible a nuestra vida democrática eliminando los Diputados y Senadores plurinominales o quitando el financiamiento público a los partidos que sería tanto como entregarnos al narco, a los delincuentes que financiarían campañas

Ya sé, a usted le enoja que le den dinero a los partidos políticos y se mega encabrona porque existen los legisladores plurinominales que no sirven para maldita la cosa, pero créalo, el primer punto es la única posibilidad que tenemos de lograr un día tener gobiernos decentes, se puede, solo basta obligar una fiscalización correcta de esos recursos y rechazar a candidatos que no sirvan para nada, y respecto a los legisladores plurinominales esos serán útiles en la medida que podamos mejorar nuestra democracia, que tengamos mayor participación en la vida pública del país, de los partidos, en que los pongamos a trabajar de acuerdo a nuestras necesidades y no que accionen por su cartera o cuenta bancaria.

Todavía más, los plurinominales tienen su razón de ser, significan la pluralidad del país, dar voz a las minorías, en el no permitir que los partidos grandes se agandallen todo porque eso les permitiría también quedarse con los presupuestos y después no podríamos rescatar al país de su atraso.

Va ganando el rencor en los foros, intentar que por unos la paguemos todos, y la verdad es que la reflexión debe ser más profunda, más de fondo, porque, a como viven nuestros políticos, nos queda claro que en este México no faltan recursos como se cree sino que es urgente ordenar la forma como se gastan los mismos, fiscalizarlos con mayor rigurosidad y, definitivamente, aplicarlos donde realmente se necesiten y no en obras o servicios destinados a enriquecer a los amigos de los amigos…

GOBIERNO, UAT Y SOCIEDAD DIALOGAN SOBRE LA REFORMA ELECTORAL… Sumados a la iniciativa del Gobierno de México, a través de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, el Gobierno del Estado y la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) pusieron en marcha los Diálogos sobre la Reforma Electoral, un ejercicio académico y ciudadano que tiene como propósito fomentar la exposición, reflexión crítica y el análisis plural en torno a los retos, alcances y perspectivas del sistema democrático nacional.

El acto inaugural fue encabezado por el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, acompañado del consejero presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), Juan José Ramos Charre, así como de Amaury Ramírez Castro, representante de Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de la Presidencia de la República.

En la ceremonia realizada en el Centro de Excelencia del Campus Victoria, con transmisión simultánea en las sedes universitarias de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Mante y Tampico, el rector Dámaso Anaya dio la bienvenida a docentes, estudiantes, representantes de organismos públicos, sociales y del sector privado, así como a profesionistas y público en general que participan en este ejercicio abierto al pensamiento crítico y a la reflexión colectiva en torno a los fundamentos de la vida pública.

En su mensaje, el rector expresó su reconocimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por su visión para reunir, mediante estos foros, la participación ciudadana en los procesos de transformación nacional.

De igual manera, reconoció al gobernador Américo Villarreal Anaya por su liderazgo democrático y su confianza en la capacidad de la comunidad universitaria para contribuir al desarrollo del país.

El rector subrayó que la UAT no solo funge como anfitriona, sino que es parte activa en la reflexión sobre la democracia, al abrir sus canales de comunicación para que estudiantes, docentes e investigadores aporten sus ideas y propuestas sobre el rumbo del país.

Por su parte, Juan José Ramos Charre agradeció la oportunidad de participar en este foro, destacando la importancia de construir una reforma con reglas claras, instituciones íntegras y resultados confiables. Reconoció el liderazgo del rector de la UAT y el compromiso de los poderes públicos de Tamaulipas en la organización simultánea de los seis foros regionales.

A su vez, y luego de participar en el desarrollo del foro, Amaury Ramírez Castro destacó su reconocimiento a la UAT por la organización del evento en esta capital y en las distintas sedes regionales del estado, así como a la participación de los distintos sectores de la sociedad, sobre todo de jóvenes universitarios que aportan sus ideas para enriquecer la vida democrática de México.

Los Diálogos sobre la Reforma Electoral 2025-2026 se organizaron los días 6 y 7 de noviembre, en modalidad híbrida, en los campus de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria, Mante y Tampico, además de otras sedes en modalidad virtual. Algunos de los temas que se abordan son libertad política, competencia electoral, representación ciudadana, financiamiento de campañas, comunicación política y justicia electoral, entre otros.

Los resultados y conclusiones de cada foro serán integrados en un documento académico que concentrará las principales propuestas y reflexiones para el análisis nacional de la próxima reforma electoral.

BACHEA Y RECUPERA MUNICIPIO DE VICTORIA MOVILIDAD DE CALLE 19 MIER Y TERÁN… El alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, estuvo presente durante los trabajos de bacheo en calles de la colonia Pedro José Méndez, con el fin de que se lleven a cabo en tiempo y forma.

En compañía del secretario de Obras Públicas del Municipio, Eusebio Alfaro Reyna, supervisó el proceso de restauración del pavimento dañado en la calle 19 Mier y Terán, entre Olivia Ramírez y Berriozábal.

Durante el recorrido, informó que las ocho cuadrillas habilitadas en el Plan de Bacheo Permanente intensifican labores para atender las rutas más transitadas y garantizar calles más seguras y en mejores condiciones.

De manera simultánea, se realizaron reparaciones en la calle Norberto Treviño Zapata, entre boulevard Adolfo López Mateos y Sinaloa, de la colonia Del Periodista; y calle Francisco Colón del fraccionamiento Valle de Aguayo.