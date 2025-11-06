*.—BROTHERS CABEZA, DESAPARECIERON ENTRE 2016 Y 2021, 3 MIL 458 MILLONES, EN EL RUBRO DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

Después de que la Presidenta Sheinbaum, lo ha reconocido públicamente, hoy hablaron las voces territoriales. La clase trabajadora, las clases medias. Hombres, mujeres, jóvenes, evaluaron el sexenio morenista. Y la verdad bajo este tamiz de la escrutadora mirada popular, la administración estatal de AVA, ha salido con banderas desplegadas.

La percepción ciudadana, hacia el poder político en Tamaulipas, emitió una calificación altamente aprobatoria, del trabajo realizado por el doctor Américo Villarreal Anaya, como líder de la transformación social y económica en nuestro estado.

Los números son de la empresa Demoscopia Digital, la cual en base a la consulta entre la población de las regiones demográficas más representativas, arroja un 56.3 de aprobación, para el gobernante que ejerce la titularidad del Ejecutivo estatal, desde finales del 2022.

Los rubros sujetos a evaluación, no son miel sobre hojuelas, sino todo lo contrario: constituyen algunos de los renglones más desafiantes de las políticas públicas en todo el país.

En primer lugar destaca el tema de la seguridad pública, cuyas estrategias han sido reforzadas, teniendo como centro, las reuniones permanentes de la mesa de seguridad. Y la ampliación de los operativos coordinados inter institucionalmente en toda la región fronteriza. Se ha incrementado también el número de elementos policiacos debidamente capacitados, para enfrentar situaciones de riesgo.

Tamaulipas aparece también en estas mediciones, como un importante actor emergente, en movilidad, logística e infraestructura carretera. Sobresalen las acciones de rehabilitación y modernización, en las vías terrestres claves en el impulso del turismo y el comercio.

La producción de empleos dignos y bien remunerados, como la fase más sensible del desarrollo económico con rostro humano. Todo ello ya es una realidad en los sectores energéticos, manufactureros y del comercio global.

En el tema de la salud pública, la entidad cuenta con mayor equipamiento hospitalario, y programas de atención preventiva orientados hacia las familias de la zona rural y urbana. Sobre todo aquellas con mayor densidad poblacional.

Recientemente Villarreal Anaya entregó apoyos directos a grupos de personas económicamente vulnerables. Este tipo de eventos, contribuyen , desde luego a elevar la calidad de vida de la población beneficiaria.

Existen ámbitos del desarrollo, en los cuales, Américo ha llevado a Tamaulipas, hacia los primeros lugares. Uno de estos es en la exportación de ganado bovino hacia Estados Unidos, en el cual la entidad accedió del quinto al cuarto lugar, entre los estados más relevantes.

——— CABEZA E ISMAEL SAQUEARON EL PRESUPUESTO, Y GASTARON EN PUBLICIDAD 3 MIL 458 MILLONES, DE 2016 A 2021—-

Desde hace algunas semanas, el titular de la comunicación social del actual sexenio, Francisco Cuellar Cardona, está siendo objeto de una campaña de linchamiento mediático, por parte de grupos de interés político. Especialmente provenientes del pasado sexenio azul.

Es importante destacar que, sus acusadores han actuado desde las sombras, y hasta ahora no han demostrado con cifras debidamente documentadas sus ataques. Lo anterior, desde luego, cae en el terreno de la difamación.

En nuestro papel de analistas políticos, nos atenemos a las pruebas, para realizar un juicio, y hasta ahora lo que hemos encontrado en estos infundios virulentos, es literalmente basura. En lo personal, conocemos a Cuellar Cardona, como un periodista forjado desde abajo, líder del periodismo democrático, en el estado y en el país. Proveniente de una familia obrera, hombre honesto y cabal. ¿Por qué lo atacan?, Porque a base de trabajo, ha sabido ganarse un lugar importante, en el gabinete de su jefe, el gobernador Américo Villarreal Anaya.

¿El pecado de Cuellar? Denunciar por medio de un video, con lo que él sabe hacer, armado solo con la fuerza moral de sus palabras, las corruptelas y ataques del sexenio cabecista, y particularmente del ex gobernador CV, contra la administración del doctor Américo Villarreal Anaya. Obviamente aquí no caben paralelismos. Y si hablamos de corrupción y de opacidad, veamos que pasó durante el pasado gobierno panista, en el tema de la comunicación social.

Mientras que Paco García Juárez manejaba con falsas promesas y engaños a los periodistas en Tamaulipas, los hermanos Francisco e Ismael García Cabeza de Vaca, metieron mano a su antojo, y de manera insaciable a los dineros mediáticos del sexenio azul.

Se ha documentado que los brothers CV se gastaron un dineral, digno de jeques petroleros, la mayor parte para “atender” a sus amigos de la CDMX, lo cual se tradujo en el despilfarro más grande en la historia de la comunicación oficial tamaulipeca. Nada más y nada menos que 3 mil 458 millones, de 2016 a 2021.

O sea que, la enorme y escandalosa sangría a los dineros del pueblo, por parte del sexenio tex-mex, tuvo en el área de comunicación social, uno de sus bastiones de mayor opacidad, mega corrupción y anarquía. Como botón de muestra, el siguiente dato: el clan Cabeza de Vaca, encontró en el rubro de la Comunicación social, un terreno fértil para desaparecer dinero del erario. Hoy se sabe que los sobregiros de este despilfarro, rebasaron con mucho el 500 por ciento anual.

Pero lo más grave es que, no existen hasta la fecha evidencias documentales o contables sobre el destino real de esta costalera de dinero. Por ejemplo, en el 2019, apenas en el inicio de los llamados vientos fallidos, la tarascada al presupuesto en materia de comunicación, registró un sobregiro por el orden de los 683 millones de pesos. Todo ello, pese a que el Congreso local solo autorizó una partida de 69 millones de pesos, y sin embargo, se ejercieron en total 752 millones.

Se sabe que, el entonces senador ICV, fue pieza clave en el tema de este saqueo a las arcas del dinero público. Lo hizo a partir de obtener un clima de manos libres para canalizar cientos de millones hacia aliados afines en CDMX, pero también crear granjas de bots, y campañas tenebrosas para difamar políticamente a sus adversarios.

Todas y cada una de estas acciones, están siendo debidamente investigadas por la Fiscalía Anti corrupción. Lo anterior, es una muestra contundente, de que la robadera durante el sexenio de CV, no fue un fenómeno esporádico, sino una práctica sistemática y aberrante.