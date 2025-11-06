Con la aplicación de 3 mil 900 metros cuadrados de carpeta asfáltica, el gobierno de Victoria avanzó un 25 por ciento en la recuperación de pavimento dañado con el Plan Emergente de Bacheo que mantiene activo en diversos sectores de la capital.

El alcalde Eduardo Gattás Báez dijo que personalmente recorre calles y avenidas donde se aplica para constatar la calidad y garantía del trabajo que hacen tres empresas de la inciativa privada y cuadrillas del municipio asignadas a esta tarea.

Dijo Lalo Gattás: «Agradezco la paciencia de los automovilistas. Cada minuto de espera vale la pena porque significa mejor movilidad para ellos». Agregó Gattás Báez que ya evalua con expertos de su administración ampliar el presupuesto del plan de bacheo para el próximo año 2026.

CANAL DE EL MANTE SE TIÑE DE ROJO

Pues ahí tienen que esta semana en el municipio de El Mante la noticia, la inquietud es que en el conocido como Canal Lateral Juárez se presentó un fenómeno: el agua adquirió un color rojo intenso.

El referido Canal corre paralelo al Boulevard Manuel Cavazos Lerma. Vale deciir que el Distrito de Riego 002 Mante A.C. en un comunicado dijo que «el agua ha adquirido una inusual coloración roja».

Añade el comunicado, firmado por la Lic. Coral Fentanes Mayorga, presidenta del Consejo Directivo, que si bien este evento es visible y genera preocupacipon, la referida agrupación es ajena a esto.

Lo cierto es que está abierta una investigación sobre la fuente este fenómeno. De parte de la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios (COEPRIS), se indica que no hay riesgo para el uso agrícola. Esperemos así sea pues este canal es fundamental para las producción agrícola de la región.

CIERRES EN 11 TRAMOS CARRETEROS ESTE JUEVES

gua n abierta inconformidad contra el gobiermo federal por los precios del maíz, agricultores de diversas regiones del país cerraron a la circulación vehicular diversas carreteras este jueves 6 de noviembre. Se concretó el cierre de 11 tramos carreteros en los estados de Guanajuato, Aguascalientes, Durango, Zacatecas, Morelos, Oaxaca y el Estado de México. Ello con todas las inconvencias y perjuicios para la población.

APERTURA UAT DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA SALUD

En la Facultad de Medicina Tampico, la UAT está invitado a estudiar el Doctorado en Ciencias de la Salud. El programa de este doctordo está orientado a la formación de investigadores y a la producción de conocimiento científico innovador para fortalecer la salud y bienestar de la persona, la familia y la comunidad.

Dicho doctorado forma parte de las acciones del rector médico Dámaso Leonardo Anaya Alvarado para priorizar la promoción de la salud, y la prevención de las enfermedades, la reducción de las desiguladades en el acceso a servicios medicos, el fortalecimiento del sistema de salud pública y la mejora en la calidad de la atención, además de fomentar la preparación de recursos humanos altamente especializados en investigación científica. Para mayor información sobre inscripción dirigirse al correo electronico: [email protected] ; así como a áreas de posgrado de las facultades de Odontología y Enfemería del Campus Tampico.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NUEVO LAREDO FORTALECE VINCULOS CON AGENCIA ADUANAL

Continuando en temas educativos y para facilitar los trámites necesarios para la contratación de egresados y la incorporación de estudiantes en estadías profesionales, la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo (UTNL) fortalece sus vínculos con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

José Antonio Tovar Lara, rector de dicha universidad, informó que una comitiva de directivos de la ANAM, entre ellos José Sánchez Pérez, director general de Planeación Aduanera; Miguel Castellanos, director en la misma área; Miguel Dorantes, director de Modelos de Riesgo; María de la Luz Flores Tapia, subdirectora de Igualdad de Género; y el administrador de la Aduana local, teniente coronel Eric Omar Salinas Flores, asistieron a la institución para sostener una reunión de trabajo.

Durante el encuentro, los representantes de la ANAM reiteraron su interés en incorporar egresados de la UTNL a las plazas que se abrirán con la próxima puesta en operación del nuevo edificio de la agencia en esta ciudad fronteriza que es Nuevo Laredo. (NOS VEMOS).

