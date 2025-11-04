El Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas DÁMASO ANAYA ALVARADO confirmó que las propuestas para la reforma electoral que sean aportadas durante los foros que se realizarán en las diferentes sedes en el Estado, serán entregadas a quienes forman parte de la Comisión Presidencial, creada para ese fin.

Los foros están programados para realizarse jueves y viernes, en los que habrá apertura, como parte de un ejercicio democrático, en el que toda propuesta será recibida, con el objeto de que se analice y se vea la factibilidad de incluirla en el planteamiento final.

El Rector de la UAT ha dispuesto todo lo necesario, a efecto de que la infraestructura y la tecnología que dispone la máxima casa de estudios de Tamaulipas, esté lista y sea utilizada por los integrantes de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.

Entre los que se anotaron para participar y desde luego, ir en defensa de los organismos públicos locales electorales, aparece JUAN JOSÉ RAMOS CHARRE, presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas.

En su propuesta, hablará sobre los 30 años que tiene el Instituto en el escenario político electoral, en los que ha preparado, organizado y desarrollado elecciones de gobernador, alcaldes y diputados locales.

Incluso, trabajado de manera coordinada con el Instituto Nacional Electoral, para sacar adelante desde consultas, elecciones extraordinarias y procesos para elegir presidente de México, senadores de la república y diputados federales. A lo largo de la vida del Instituto Electoral de Tamaulipas se ha garantizado la legitimidad a quienes han triunfado en las diferentes elecciones constitucionales, independientemente de que los ganadores pertenezcan a un partido político u otro.

En ese tiempo, el Ietam se ha destacado por ser un organismo con principios de objetividad, transparencia e imparcialidad en cada uno de sus actos.

Aparte de ello, quienes han integrado este organismo electoral, han sido mujeres y varones que en todo momento demostraron conocimiento, capacidad y experiencia para el desempeño de sus funciones.

RAMOS CHARRE tendrá la oportunidad de exponer paso a paso la funcionalidad del Instituto y el resultado del trabajo desarrollado y aunque muchos consideran que de su exposición dependerá la permanencia o no del organismo, lo cierto es que como tal no se contempla en la propuesta de reforma electoral. Sin embargo, será la oportunidad para que los integrantes de la Comisión Presidencial, simple y sencillamente conozcan qué trabajo desarrolla un organismo público local electoral, como el Ietam. En fin. alfredoguevara0@ gmail.com