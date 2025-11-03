Lamentable sin duda el asesinato cometido en contra el alcalde de Uruapan, Michoacan, CARLOS MANZO uno mas de los muchos que a habido y que por lo mismo no causan ya sorpresa alguna, uno mas que pasa a la estadistica ante la alarmante ola de inseguridad que azota al pais, asunto que las autoriadades pese ante las evidencias siguen consignando que el indice delictivo va a la baja, nada mas falso sin duda alguna, los hechos saltan a la vista e indican lo contrario.

Sin embargo es aún más lamentable y vergonzoso que la mismísima presidenta de la república CLAUDIA SHEINBAUM PARDO diga que el edil asesinado contaba con protección federal y con todo ello fue ultimado pero aún más inaudito es siga con su falaz narrativa de que la inseguridad va a la baja, en ese sentido sería bueno que le preguntara a sus familiares que es lo que piensan de su incansable discurso de que aquí todo va bien.

Por lo demás desde luego y para no faltar en su narrativa, condenó los hechos, dijo que se abrirá una exhaustiva investigación, que no se parará hasta dar con los responsables, que se hará justicia y bla bla como si no supieran quienes pudieron ser, en fin, lo mismo de siempre, palabras huecas y los crímenes nomas no cesan, por el contrario.

Claro ejemplo de la falsa narrativa oficial, lo es por mucho estado de Sinaloa donde por más de una año nomas no han podido ya no acabar con la guerra civil encabezada por los Chapitos y la Mayiza sino siquiera brindar un dejo de esperanza a la ciudadanía de aquella región del país.

Para variar la capital del estado se cometio el asesinato en contra del conocido dueño de bebidas preparadas JULIO CESAR MARTINEZ GALLEGOS mejor conocido como “Randy”, dicho crimen perpetrado por personas que huyeron en una motocicleta segun se comenta, vino a asestar enesimo golpe a la minima senscion de seguridad con la que viven diriamente ciudadanos y comerciantes. Como siempre ocurre en la mayoría de las veces, las autoridades de justicia del estado no dan pie con bola demostrando igual como siempre una terrible ineficiencia en sus dizque “investigaciones” es por ello que todo mundo piensa que este abominable homicidio irá a parar al cajón de los olvidos, y de ello, hay constancia, al tiempo.

Por lo pronto la Guardia Estatal cada vez más inoperante dedicó una intensa y “profunda” búsqueda realizando para ello “extenuantes” recorridos por varios sitios de la ciudad con la idea de atrapar a los posibles sospechosos, así de agudos y eficaces andan, y de la vocería de Seguridad Pública Estatal mejor ni mencionar nada pues andan igual o peor desde la era del fallido JORGE CUELLAR MONTOYA así de ese tamaño. En tanto son varias y distintas las versiones que corren luego de la salida de la Secretaría de Finanzas de JESÚS LAVÍN VERÁSTEGUI, y que van desde que si fue una petición enviada desde la sultana del norte, o que por motivos derivados de salud y otra más por tener conflictos con el círculo rojo del poder mismos que influyó en lo que todo mundo sabe, el caso es que el referido funcionario pese a lo sucedido sigue gozando de la todas las confianzas del jefe político del estado, tan es así que sabemos que a corto plazo podría producirse una sorpresa que vendría a robustecer y afinar aún más el proyecto político del actual gobierno del estado, al tiempo.

En otras cosas en un ambiente impregnado por el fuerte aroma de la flor de cempasúchil, el pan de muerto y luces de las velas, el Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA acompañado de la presidenta del Sistema DIF Estatal MARÍA de VILLARREAL, presidieron la premiación del concurso estatal de catrinas y catrines “Almas Tamaulipecas” y la muestra del altar monumental de conmemorativo al Día de los Muertos ubicado en las escalinatas del Palacio de Gobierno.

Acompañado de decenas de familias que se dieron cita en la Plaza Juárez de la capital estatal la tarde de ayer el gobernador afirmó que esta celebración contribuye para volver a construir este gran tejido social, a quitarnos los miedos y volver a estar en plena convivencia y participación entre todos.

Refirió que es un gusto estar nuevamente aquí reunidos para recordar a nuestros seres queridos con tanto aprecio, con tanto amor y que tengamos cada vez más conciencia que dentro de este humanismo podamos avanzar.

Posterior del desfile de catrinas y catrines el mandatario entregó los premios, primer sitio fue para FLOR DEL MAR LOPEZ de Llera, segundo a ITZAMARA LUGO ARIAS de Nuevo Laredo, y tercer lugar a HANNA LEE MORALES del municipio de Altamira.

