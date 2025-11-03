El Partido del Trabajo (PT) en Tamaulipas lamentó el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo y expresa su solidaridad con su familia, con el pueblo uruapense y con todas las víctimas de la violencia en el país.

El comisionado político nacional, Arcenio Ortega Lozano dijo que este hecho doloroso nos recuerda la urgencia de seguir fortaleciendo la estrategia nacional de seguridad impulsada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, basada en la atención a las causas, la coordinación institucional y el combate frontal a la impunidad.

El PT respalda las acciones emprendidas por el Gobierno de México para garantizar la paz y la tranquilidad de las y los mexicanos.

Ortega Lozano dijo que Sheinbaum ha demostrado firmeza, capacidad y compromiso para consolidar una estrategia integral que no solo enfrente la violencia, sino que la prevenga desde la raíz.

Asimismo, rechazó los intentos de algunos actores de la oposición que, de manera irresponsable, buscan sacar ventaja política de una tragedia que debe unirnos como nación.

“La violencia no debe ser utilizada como bandera partidista ni como instrumento de oportunismo electoral. Es momento de actuar con altura de miras y de respaldar, desde todas las fuerzas políticas, los esfuerzos por la construcción de un México más seguro y en paz”, puntualizó.

Dijo que el Partido del Trabajo hace un llamado a la unidad nacional y al respeto entre fuerzas políticas.

“México necesita diálogo, coordinación y compromiso, no división ni discursos de odio”.

Reiteró el apoyo del PT a la presidenta Claudia Sheinbaum y al Gobierno de la Cuarta Transformación, “convencidos de que solo con justicia social, educación, oportunidades y un Estado fuerte se podrá erradicar la violencia de raíz”.