Muchas balaceras y situaciones de inseguridad se viven algunas regiones del país en este mes de octubre. De acuerdo al secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública los cinco estados más peligrosos para vivir y turistear en este octubre de 2025 son Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Estado de México y Sinaloa.

En Guanajuato, con todo y sus atractivos del Cristo del Cubilete, su mirador de El Pipila, sus momias, y su San Miguel de Allende (lleno de norteamericanos jubilados) es el estado de más peligro, con 1 mil, 606 personas asesinadas, de enero a junio.

Le siguen, en el número de gente asesinada los estados de Baja California, Sinaloa, Chihuahua y el Estado de México.

Y vale decir que hace cosa de 12 años un estado de la Republica Mexicana bastante inseguro para turistear era Michoacán. Era el tiempo de presidentes (panista Vicente Fox y tricolor Enrique Peña Nieto ) dizque muy corruptos, pero eso sí, mantenían en paz y seguridad a la nación. Michoacán, repito, era foco rojo de peligro.

De película estuvo esa declaración del entonces presidente AMLO donde pregonó lo que fue su acción contra los grupos criminales: «Abrazos, no balazos».

¿Ahora, qué tenemos? Una nación insegura donde hace seis días mataron a balazos al líder de los productores limoneros en Michoacán, Bernardo Bravo. ¿Por qué lo asesinaron? Pues por andar de líder de limoneros que se rebelan, se niegan a pagar cuota a criminales por cada caja de limones que venden.

En esta semana , miércoles 29 de octubre, campesinos mantienen bloqueos en carreteras, autopistas y vialidades principales de distintas entidades con el objetivo de tener apoyos para sus cultivos.

De información de Caminos y Puentes Federales este día 29 hay cierres en la autopista México-Cuernavaca, autopista Querétaro-Irapuato, autopista Guadalajara-Colima, caseta de cobro en Tepotzotlán de autopista México-Querétaro, autopista México-Puebla y avenida Guelatao, en CDMX.

Para irnos muy lejos, de nuestra linda Victoria, tenemos que hace cosa de cuatro meses, asesinaron a balazos al Secretario del Ayuntamiento de Linares, Nuevo León, Juan Pulido Díaz, una tarde de junio al salir de su casa. Por si no se han percatado, Linares se ubica a hora y media, máxime dos horas, de nuestra Cd. Victoria por carretera,bien sea en carro o autobús de pasajeros.

Para seguir en el tema de inseguridad, en el vecino estado de Veracruz van ya 36 personas muertas en razón de las inundaciones y desborde de ríos. Y eso que el dichoso río Cazones «se desbordó ligeramente», según declaró, la Gobernadora Rocío Nahle.

Con todo y su codición de mujer, la ingeniera química Rocío Nahle carece de sensibilidad social (y eso que es del partido Morena), y también, vale decir, no le tiene mucho cariño al estado, dado ella es del estado de Zacatecas, y de la Universidad de Zacatecas egresó con el título de ingeniera química. Como dato adicional anote usted que es la primera mujer en ocupar la gubernatura de Veracruz.

El gran problema de la alta cantidad de muertos es que Protección Civil de Veracruz no le avisó a la gente de la crecida del río Cazones.

La nación vive hoy en el marco de una serie de confrontaciones, pleitos, bloqueos de carreteras. Han crecido tanto las extorsiones que ya los legisladores se aplican en endurecer la legislación contra este delito.

La Presidenta Sheibaum poco hace para propiciar un ambiente paz en la nación. Como nunca antes había sucedido desde Palacio Nacional ante los medios de comunicación la Presidenta censura, arremete contra los partidos políticos, ajenos al partido en el poder que es MORENA. Nunca antes, por lo menos de la segunda mitad de los años 80, que me conste por mi trabajo de reportero un Presidente de la nación había descalificado tanto a los partidos de oposición, como ahora son PRI, PAN, y Movimiento Ciudadano.

Siempre, siempre los presidentes de la república se abstenían de censurar en público a sus opositores, hayan sido politicos en lo particular o partidos de oposición en lo general. Ahora con la Cuarta Transfomación ya no es así. AMLO lo minímo que les decía en la «mañanera» era «No somos iguales». Sheibaum dice que el PRI ya murió, desacificando al PAN y al MC, que «lo único que quieren es lavarse la cara».

INICIA JORNADA DE VACACUNACIÓN BGB

Decidido a dar respuesta a las necesidades de la población y reforzar la vacunación a los recién nacidos, este día la Secretaría de Salud dio inicio a la distribución de 37 mil 900 dosis de vacuna BCG a las unidades de salud.

La vacuna BCG se aplica a todos los recién nacidos y se puede aplicar hasta los cuatro años con 11 meses; el esquema consiste en una dosis única y protege contra las formas severas de tuberculosis meníngea y miliar.

El secretario de Salud, también exhortó a la población a solicitar la aplicación de las vacunas de temporada invernal, ya que se cuenta con el abasto suficiente para cubrir a la población y aplicar las dosis correspondientes a Influenza, COVID 19 y Neumococo. NOS VEMOS.

