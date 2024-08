El diputado local de Reynosa Humberto Prieto Herrera, de extracción panista pero convenientemente convertido a MORENA, anunció que propondrá reformas encaminadas a conseguir que las COMAPAS pasen a depender del gobierno del Estado, según él, para liquidar la corrupción que las envuelve ahora que son municipales.

Creemos que don Humberto comete un error de apreciación, pues la presunta corrupción que las adorna no desaparecería como por encanto con la simple conversión a dependencia estatal.

La corrupción tiene otros origenes pero además, parece ser consustancial con la función pública, a juzgar por los hechos consuetudinarios.

Parecería imposible que un consejo de administración, integrado por tantas personas y representantes de organismos sociales, políticos y gubernamentales tan diferentes, incurriera en corrupción, pero ocurre.

Son las COMAPAS barriles sin fondo pero con una corrupción latente e inatacable debido a que sus integrantes cobran de alguna manera una parte del botín. Al mismo tiempo, los servicios que proporciona a los usuarios son deficientes e insuficientes.

En algunas plantas potabilizadoras usan químicos para el tratamiento del agua que son inadecuados o en proporciones inadecuadas, lo que da como resultado que suministren un líquido no apto para el consumo humano.

Algunas de las COMAPAS son manejadas de manera irresponsable por ahorrarse dinero en honorarios de profesionales de la materia e inclusive hay fugas en cantidades increíbles, como les consta a los funcionarios del ramo.

Otro problema crónico de las COMAPAS es el de su quiebra financiera permanente pues las tarifas que cobran a los usuarios son simbólicas, imposible de cubrir los gastos de operación.

Los funcionarios gubernamentales y los políticos le sacan la vuelta al tema de la actualización de las tarifas pues no quieren aparecer como “enemigos” de los consumidores, valga decir, del pueblo.

Adicionalmente, la propia planta potabilizadora es obsoleta por antigua, con una tubería parchada y con una vida útil caducada hace años. En algunas ciudades, la fuga de agua potable es del cincuenta por ciento de la que se procesa.

En otros femas, la UAT abrió ayer lunes 5 de agosto el periodo de inscripciones y reinscripciones para el ciclo escolar de otoño 2024, y el trámite estará abierto hasta el 16 de agosto, mediante el sistema de inscripciones en línea.

El calendario de la UAT establece también el 14 de agosto como límite para la solicitud de trámites de beca, del 15 de agosto para la corrección de actas el 16 de agosto como límite para la captura de solicitudes de revalidación y convalidación de estudios.

En Matamoros, como cada primer lunes del mes, ayer encabezó el presidente municipal Rubén Sauceda Lumbreras la ceremonia de honores a la bandera, organizada con la finalidad de fortalecer los valores cívicos entre los empleados municipales,

El evento ocurrió a las 8:00 horas en la plaza principal, participando los funcionarios y empleados de las diferentes áreas que integran el gobierno municipal. También se contempló las efemérides del mes y la lectura del valor de agosto, “solidaridad”.

Estuvieron presentes empleados de la s Secretarías de Desarrollo Urbano y Ecología, Servicios Púbicos, del Ayuntamiento, de Administración, Particular, Técnica, Tesorería, Contraloría, entre otras.

Por su parte, la Secretaria estatal de economía Ninfa Cantú Deandar, dijo que la depreciación del peso derivado de una serie de factores externos al país como la expectativa sobre la situación económica en Estados Unidos, la situación en los mercados financieros de Japón y conflictos geopolíticos mundiales entre otros, también generan oportunidades para la economía del Estado, que es importante aprovechar.

Agregó que un dólar fuerte aporta mayor competitividad a las exportaciones de las maquiladoras, mayor ingreso por remesas, mayor ingreso en el sector turístico y genera una tendencia al consumo de productos locales por encima de los productos importados lo que favorece el dinamismo del mercado interno.

Dijo además, que la instrucción del Gobernador es poner a disposición de los empresarios tamaulipecos, los apoyos a través del Fondo Tamaulipas en materia de financiamiento y del programa Hecho en Tamaulipas.

Luto en Río Bravo por el fallecimiento de Jaime Sánchez Bravo, ex presidente municipal, ex diputado local, ex dirigente estatal de la CNOP.

Es aniversario natalicio de Alfonso Pérez Vázquez, el inolvidable Yuca, dirigente estudiantil de la UAT.