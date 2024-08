¡Bendita champion! Y ahora, ¡benditas olimpiadas! Me gusta ver deportes, los disfruto, me emociona ver, por decir, excelsas jugabas de futbolistas que terminan en un gol; o lo maravilloso del tenis, ver cuando un competidor va perdiendo 5 a 2 y termina ganando el set. En fin, la cuestión es disfrutar el momento porque, en ciertos casos, estamos frente a extraordinarios deportistas… y en el caso de las olimpiadas no hay ni a quien irle: solo disfrutar el momento, que es a veces espectacular.

Hay, sin embargo, un detalle: me lo hizo ver, hace días, un amigo. En el caso de México, para los televidentes de paga, se trasmitió por TUDN, para televisión abierta solo el canal 5… que era, efectivamente, la misma trasmisión. No hay variantes, ni deportiva ni de los comentarios. Quienes tenemos servicio de tv de paga, en este caso IZZI, había otra opción: el canal 94, que es Univisión, solamente que hacen mayor énfasis en los deportistas gringos.

REHENES DEL NEGOCIO.

Los deportes en México han sido, por ejemplo, el futbol, rehenes del negocio: a la federación mexicana de futbol, a los dueños de los equipos, solo les interesa el signo de pesos. Por eso, vemos con tristeza, que cada vez el factor deportivo se queda atrás… México ya no es referente en América Latina, ni en América del Norte. Fracaso tras fracaso, no cambian las reglas. Y en eso, la afición se ve castigada: no puede acceder a los partidos de su equipo por este tiene contrato de imagen con tv de paga.

Quienes son parte de la afición del futbol son los mejores testigos. Es complicada ver todos los partidos de la liga mexicana; de pronto, no se puede ver el partido del equipo que sigues, porque el local tiene contratos de imagen con una empresa de paga. ¿Se acuerdan cuando, para ver a las chivas como local, había que pagar a IZZI o pagar para verlo por el canal del equipo? Hace varios meses un periódico hizo un reportaje y Memo Ochoa explico que, para ver todos los juegos de la liga, había que tener cuando menos cuatro suscripciones de Tv de paga. Imposible, pues… los seguidores de Tigres ahora los verán por TV Azteca en lugar de IZZI.

BOX Y FUTBOL.

Vistos los deportes como un negocio, uno de sus ingresos proviene de la trasmisión de las imágenes. Recuerdo el caso de una corredora norteamericana que gano medalla de oro; que subió a sus redes video del evento y, ¿Qué creen? Le pidieron que lo bajara hasta que la concesionaria del evento hiciese su emisión. Por eso, no sorprende que los equipos de futbol, entre otros, hagan contratos con empresas de paga, pretendiendo que su afición pague por verlos o, de plano, hagan de cuenta que los castigan, al no tener oportunidad de verlos.

,Sobre el negocio de la imagen hay detalles. Por ejemplo, recuerdo que en una competencia internacional no podíamos ver los juegos de la selección nacional de futbol, porque los derechos de trasmisión eran de tv de paga. Los reclamos se multiplicaron al grado que el presidente de la Republica emitió un decreto de que, por ser un deporte nacional, los partidos de la selección se tienen que trasmitir por tv abierta: por eso, los vemos en el canal de las estrellas como en TV Azteca… claro, imagino, ellos tienen que pagar el derecho y comercializarlos, por eso vemos muchos, demasiados comerciales.

En este sentido, uno de mis cuñados, aficionado al box y al futbol, también me hizo la aclaración: el box durante una época solo se trasmitía por tv de paga, así que la afición se fe perdiendo, y ahora hay todos los fines de semana y por televisión abierta. Así que, esta convencido, tarde o temprano los dueños de los equipos van a reaccionar: ya lo hizo Tigres, que dejo la tv de paga y regreso a la abierta. Por ejemplo, la jornada 4, en tv abierta se vieron partidos en canal 5 y en canal 7; en tanto que, de paga, en Sky, izzi, Megacable, dish, total play (canales tudn, espn/Disney, Vix Premium y Fox sport). A Chivas como local, solo se le puede ver por Chivas Tv.

ANA Y MARY JOSE.

En México un deporte favorito es criticar y reclamar. La gestión de Ana Guevara al frente de la Comisión Nacional del Deporte ha sido cuestionada: sus decisiones han tenido que ser cambiadas por decisiones de jueces, puesto que más de un deportista se amparo para recuperar su beca. Fue sonado el caso de las gimnastas rítmicas, a quien Ana les recomendó que siguieran vendiendo calzones para que asistieran a competencias internacionales. El Comité Olímpico Mexicano está presidido por Mary José Alcalá, cuya trayectoria deportiva es incuestionable y ha tenido desencuentros con Ana Guevara, de la CONADE.

En, lo significativo de los hechos es que una y otra se echan piedras: falta de apoyos, falta de medallas. Y en el terreno de los compromisos o contratos, Ana reprocha que Mary José les recomiende a los deportistas olímpicos que no olviden que la primera entrevista, después de una competencia, tiene que ser a TUDN… Así las cosas, Ana prometió mínimo 9 medallas y, por lo que se ve, ni la mitad se van a conseguir.