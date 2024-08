Reza el conocido refrán que cuando el rio suena agua lleva, algo muy similar sucede en la política, cuando hay rumores, versiones, sobre tal o cual tema o personaje es porque algo hay al respecto.

Lo anterior viene a colación porque en los últimos días corre fuerte la versión que la cuatro T, desde el centro del país está pensando seriamente deshacerse de quienes gobiernan Reynosa desde hace casi una década, la familia PEÑA ORTIZ, liderada por MAKI ORTIZ DOMINGUEZ.

Trasciende que MAKI y MAKITO están en la cuerda floja, aunque uno tenga en sus manos el triunfo en las pasadas elecciones que le acredita para continuar como alcalde de ese municipio fronterizo por tres años más, y la otra, en teoría, tiene en su mano la Senaduría gracias a que es la suplente de RUTH GONZALEZ Esposa del gobernador de San Luis Potosí, pero tal parece que ambos, madre e hijo, se están volviendo indeseables.

Resulta que, en el caso de la madre del alcalde de Reynosa, ella no le aporto ningún voto a la contienda en San Luis Potosí para el Senado, por lo tanto, poco merecedora es de la curul, eso lo sabe muy bien RICARDO GALLARDO y su esposa y pueden decidir dejarla fuera, más si el Verde Nacional lo permite y a Morena no le interesa.

La ganadora de la contienda al Senado en San Luis Potosí, RUTH GONZALEZ DE GALLARDO, fue candidata al Senado por las dos vías, y al ganar contundentemente en territorio ella puede decidir si se queda con la curul ganada en las urnas o la plurinominal. RICARDO, EL POLLO, GALLARDO, es gobernador por el PVEM, su voz pesa en su partido y le dejaran elegir lo que mejor le parezca o quiera su mujer.

En pocas palabras, el destino político de MAKI está en manos de los verdes, en este caso más que de la federación, de quien manda en el estado de San Luis Potosí, pues ellos, los GALLARDO, fueron los que hicieron campaña, corretearon votos, le invirtieron tiempo, dinero y esfuerzo a la contienda, mientras que ORTIZ DOMINGUEZ no puso ni la presencia y eso no los tiene muy contentos al POLLO y su mujer, no están dispuestos a regalar posiciones.

Recordemos que MAKI hizo campaña en Tamaulipas junto a EUGENIO HERNANDEZ FLORES, pero el pueblo le demostró que ya no la quiere, o tal vez, ella, segura de que aunque perdiera tenia amarrada la curul plurinominal desde San Luis, era un hecho que el POLLO GALLARDO no dejaría perder a su mujer, ORTIZ DOMINGUEZ maquiavélicamente le jugo las contras a Morena y al Verde en territorio tamaulipeco enfocándose solo en sacar adelante la reelección de su vástago, pues suena ilógico que mientras él ganaba ella perdía a pesar de que iban en alianza y siendo Reynosa la joya de la corona electoral con la que prácticamente se gana cualquier elección si todos van en el mismo sentido.

Mientras que CARLOS PEÑA ORTIZ como que no logra acomodarse de ningún lado, parece, como dijera la abuela, no está bien ni con DIOS ni con el diablo, es decir, que está molesto con Morena y el Verde no termina de arroparle.

Quienes conocen de cerquita a los PEÑA ORTIZ dicen que últimamente se les ve incomodos, molestos, irritados, como que ya saben o presienten que las cosas no les resultaran como ellos esperaban. Sera el sereno, como dijera la Chimoltrufia, pero insistimos, si el rio suena es que algo lleva.

Y si, más allá de los rumores y de lo que pueden decidir los empoderados de San Luis Potosí, los Verdes y Morenos desde el centro del país, es un hecho que en sus manos prácticamente está el destino político de MAKI ORTIZ, en tanto que su hijo deberá ser más sutil en tierras cuerudas pues tiene mucha cola, es decir, pesan en su contra señalamientos de corrupción que pueden tener repercusión.

Además, algo que contribuye a los dichos es el hecho que, en la ceremonia de honores a la bandera presidida por el Gobernador AMERICO VILLARREAL ANAYA en Reynosa, no estuvo presente CARLOS PEÑA ORTIZ en su calidad de alcalde de ese municipio.

Las razones verdaderas de la ausencia en evento tan importante solo CARLOS PEÑA las sabe, porque una cosa es lo que realmente es y otra lo que él diga para excusarse. Propios y extraños coinciden en que fue una rabieta de MAKITO y emulo a la alcaldesa de Xicoténcatl. Pobres personajes, se les olvida que más allá de colores o enojos tienen un deber, que sus municipios también son Tamaulipas y un evento con el mandatario estatal se debe de atentar.

Otra situación, se les olvida, sobre todo a CARLOS PEÑA, que las cuentas públicas de su administración serán revisadas en el Congreso local donde Morena tendrá la voz cantante y es mejor llevar la fiesta en paz para que todo trascienda sin contratiempos. Aparte, que recuerde el caso de GERARDO HIGAREDA, que en política todo puede suceder, peor cuando los personajes se vuelven indeseables.

En fin, la situación es que cada día toma más fuerza la versión de que MAKI y MAKITO están en la cuerda floja, que ella puede no llegar a tomar protesta como Senadora y él por asuntos de malos manejos en su administración tiene que responder.