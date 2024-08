Aún faltan dos meses para que tomen posesión los nuevos alcaldes, Diputados (locales y federales) y los Senadores y ya andan enloquecidos repartiéndose el poder para los futuros tres años, traen sus proyectos, en algunos casos, sus vulgares ambiciones.

Los legisladores que despacharán en el terruño, por ejemplo, sueñan con agandallar Comapa´s y todo lo que pueda significarles ingresos o la posibilidad de promover sus proyectos a futuro ya sea de dependencias estatales o municipales, no hay secreto, quieren las alcaldías en los municipios que les vieron nacer, ser candidatos en la siguiente elección y van con todo en la creencia de que no habrá reelección, es decir, los que están ya no tendrán nuevas oportunidades.

Los que despacharán a nivel federal van por empresas más grandes, por delegaciones que gastan miles de millones de pesos, la Sebien o Comunicaciones y Transportes, las Aduanas, por ejemplo, su ambición es de ese mismo tamaño, también su locura de pretender adelantar tiempos, ellos y ellas ya sueñan con la gubernatura, si, así como también lo hacen alcaldes y alcaldesas, Carmen Lilia Cantú, Carlos Peña Ortiz, Erasmo González, entre otros.

Quizá sea tiempo de que alguien despabile a los ilusionados, les dé un par de zapes para que puedan entender que en Tamaulipas quien mejor relación tiene en este momento con el Presidente Andrés Manuel y con la Presidenta electa, con la doctora Claudia Sheinbaum, es el gobernador Américo Villarreal Anaya, digo, por lo menos así no se olvidarán que desde palacio del 15 en la Capital del Estado se harán las propuestas y los vetos correspondientes a los que no entren en el proyecto del segundo piso de la cuarta transformación.

Hay, desde luego, una instrucción clara para los políticos en Tamaulipas, no se amarra a nadie, pero tampoco se van a cruzar de brazos cuando se intente ningunear la investidura del gobernador o el poder local como lo intenta hacer el Senador al pretender colocar a los suyos en las delegaciones federales, o como lo intentan algunos legisladores locales con las Comapa´s.

Por lo pronto, lo que sigue es que el Estado controle los organismos de agua, se hará por el bien de los alcaldes, la gobernabilidad en los municipios, pero hay un trasfondo mayor, se intenta sanear dichos organismos que fueron saqueados precisamente por fines perversos de la política partidista, en la pasada administración fue aún peor, se saquearon para beneficiar a la familia y a unos cuantos, eso se trata de evitar porque han entendido que el agua es un bien estratégico y no debe faltarle a la gente y si se sigue en el mismo camino tarde o temprano se podrían tener problemas.

Con las delegaciones, la doctora Claudia Sheinbaum ya tiene nombres de quienes participaron realmente a su favor, los que operaron a la vista de todos y hasta los que estuvieron tras bambalinas, también se conoce que se expondrá a los traidores, al igual a las y los que quieren comenzar a gobernar desde hoy sin entender que los tiempos son de Américo Villarreal Anaya y de la futura presidenta.

Hay que decirlo también, el gobierno local tiene sus propuestas para las delegaciones, desde hace muchos meses los nombres se expusieron y trabajaron directamente para merecerlas, por supuesto, lo hicieron al lado de Claudia, con el equipo de Claudia y será ella finalmente la que evaluará en conjunto con su gabinete.

En dos meses se conocerá con certeza cada nombre, no antes, aunque pudiera ser después ya que no existen las prisas, los proyectos van a madurar en su debido momento.

Y si, también hay algo de lo que se están olvidando los que quieren la silla de Américo Villarreal Anaya, cuando presenten sus propuestas para las aduanas o las delegaciones el primero en conocerlas será el mismo mandatario estatal, deben entender que los Secretarios de la doctora Claudia a quien le deben lealtad es a la futura Presidenta y el primero que se sumó a sus aspiraciones, de los gobernadores, fue precisamente el tamaulipeco, conclusión, si sueñan con debilitar el poder local con la perversa intención de tejer sus redes de poder teniendo en las delegaciones a personajes ajenos al proyecto del segundo piso de la Cuarta Transformación se van a equivocar, es más, hasta podría ser que estén cavando su tumba política, el fin de sus vulgares ambiciones.

Cierto, es una locura pensar que Senadores, Diputados federales o alcaldes y alcaldesas, desde hoy se van a ganar la candidatura a gobernador del Estado promoviendo a los suyos para las delegaciones, aduanas o Comapa´s, la silla de Américo Villarreal está firme y tiene un dueño fuerte, por si eso les parece poco, pues tendrán que entender que Claudia Sheinbaum será quien tenga mano en la sucesión gubernamental que comenzará su lucha interna para este fin en tres años, toda la historia de la futura Presidenta la marca como una persona leal y de convicciones, entonces, pues es claro que lo primero que descalificará serán estas actitudes gandallas en contra de uno de los suyos.

Para terminar, solo le dejo una certeza, han enloquecido quienes creen que desde ahora comenzó la carrera por la sucesión o que pueden ser más poderosos que el propio gobernador…

GOBIERNO DE TAMAULIPAS ANALIZA COMPORTAMIENTO DEL COVID… El comportamiento histórico de casos registrados de COVID-19 en la entidad se encuentra dentro de los parámetros esperados y, pese a que no se estipula tomar medidas extremas, se deben considerar las medidas preventivas ya conocidas, como el lavado frecuente de manos, el uso del cubrebocas si se presentan síntomas de enfermedad respiratoria y acudir al médico de manera oportuna.

Lo anterior lo dio a conocer el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, al señalar que ante los rumores que se han generado por el posible incremento de casos de este padecimiento, en Tamaulipas se tiene un registro de 67 casos confirmados de la enfermedad y 10 fallecimientos.

Dijo que el comportamiento es el esperado y no ha habido situaciones que ameriten tomar medidas extraordinarias. Desde la época de la pandemia se ha tenido un descenso, pero sí es conveniente que se tomen en consideración las medidas de prevención, como cubrirse la boca al toser o estornudar; utilizar el cubrebocas, ya que es una medida preventiva básica y se recomienda altamente en los hospitales; lavarse frecuentemente las manos, ya que esta es una de las principales medidas de prevención que ayudó mucho durante la pandemia de COVID.

“En cuanto a los riesgos que existen por la temporada vacacional, existen mayores posibilidades de contagio y el hecho de viajar en vehículos de transporte facilita la transmisión de enfermedades respiratorias. En los lugares donde se hospedan, se incrementa el riesgo de contagio de la enfermedad, lo que podría generar un aumento, no como epidemia ni pandemia, simplemente es un número esperado de incremento debido a las condiciones propias del periodo vacacional”, reiteró.

LISTA UAT PARA RECIBIR NUEVOS ESTUDIANTES… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) está lista para dar la bienvenida a sus estudiantes en el próximo ciclo escolar 2024-3 (otoño), con nuevas propuestas y mejoras significativas en todas sus áreas académicas, equipamiento y espacios para su formación integral.

Bajo la gestión del rector Dámaso Anaya Alvarado, la UAT ha renovado su compromiso con la formación integral de la comunidad estudiantil y, mediante una visión estratégica, busca consolidar un plan institucional que proporcione a la juventud una educación de calidad que los prepare para enfrentar los desafíos del futuro con los valores del humanismo y la responsabilidad social.

En términos de infraestructura, la UAT ha implementado diversas obras en sus campus universitarios en Tampico, Victoria, Mante y las facultades de la zona norte del estado.

Estas mejoras responden directamente a las necesidades expresadas por la comunidad estudiantil y académica, como la modernización de aulas, laboratorios y espacios adaptados para personas con discapacidad.

Además, se trabaja en la mejora de las tecnologías de la información y las redes de conexión, priorizando la optimización de los procesos administrativos y educativos.

La UAT promueve activamente el desarrollo integral de sus estudiantes a través del deporte, la cultura y la vinculación con la sociedad, fortaleciendo su sentido de pertenencia y compromiso con la comunidad.

Como líder en educación en el estado, la Universidad Autónoma de Tamaulipas es una institución referente de conocimiento, innovación y responsabilidad social, con un compromiso renovado hacia una educación integral y su impacto significativo en el desarrollo de la sociedad tamaulipeca.

CONSTRUYE MUNICIPIO DE VICTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA… Comprometido con el sector educativo en brindar espacios de enseñanza de calidad, el Gobierno de Victoria, que encabeza el presidente municipal Eduardo Gattás Báez, intensifica la construcción de obras de infraestructura educativa en planteles de la zona urbana y rural del municipio.

Con un avance importante, edifica aulas en la escuela secundaria Magdaleno Aguilar Castillo del ejido La Presa, Telebachillerato Comunitario No. 028 de El Olivo, Telebachillerato No.35 de Juan Rincón, primarias Benito Juárez y Bertha Castro Olazarán de la colonia Las Brisas.

El plan de obras incluye la construcción de techumbres metálicas en los planteles educativos José María Morelos del ejido Alianza de Caballeros, jardines de niños América de Juárez, María T. Treviño García Manzano de Residencial Selectas y CAM Porfirio Díaz de la colonia Mainero.

Eusebio Alfaro Reyna, secretario de Obras Públicas del Municipio, informó que el programa de mejoramiento de infraestructura educativa gestionado por el alcalde Gattás Báez, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) contempla el suministro e instalación de 30 cisternas de 5,000 litros.