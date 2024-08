Julio César Almanza Armas, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio en Tamaulipas, fue asesinado a balazos frente a sus oficinas, era un líder empresarial de muchos años, muy aguerrido antes de que su amigo, el ahora prófugo exgobernador Cabeza de Vaca llegará al poder, los seis años de la administración panista guardó prudente silencio, recobró su memoria y su voz al irse Francisco N de México y lo hacía de buena manera.

¿Quién lo mató?, la respuesta parece obvia y, sin embargo, por la condolencia del gobernador Américo Villarreal Anaya queda claro que en el gobierno de Tamaulipas la consigna va más allá de encontrar las manos que materializaron el acto, que la idea es descubrir el motivo, incluso se filtra la posibilidad que la Fiscalía Estatal y la FGR investiguen el caso, cada una por su lado, para aclararlo lo más pronto posible.

Desde luego, el asesinato de Almanza, sin tomar en cuenta las filias políticas que pudo tener el líder empresarial, es condenable, como todos los que ocurren en el país, en Tamaulipas, o los que ocurrieron los seis años del gobierno panista o el sexenio de Egidio, cada vida cuenta y porque además este tiene un peso grande para la sociedad, el no aclararlo le hace mucho daño al Estado, no solo a la administración de Américo Villarreal, me refiero a los tamaulipecos en general que somos los que sufrimos los daños colaterales de un acto de esa envergadura.

Lo doloroso es que se politice la situación como si no hubiera dolientes, que más allá de buscar el origen de los hechos la situación se aprovecha para atacar a enemigos políticos, se aprovechan que se presentó en un momento ideal para que el cabecismo, más los que añoran presupuestos y poder, se den vuelo desacreditando el trabajo en materia de seguridad cuando todos sabemos que las cosas van relativamente mejor a como se hicieron los últimos 24 años, las encuestas revelan que poco a poco desde el gobierno intentaron ganar más confianza de inversionistas, de empresarios que quisieran venir a generar empleos y se iba logrando, por lo menos lo que se podía recoger desde la percepción ciudadana es que se aumentó la confianza a los actos de gobierno en esta administración.

Por ello el acto no tiene mejor traducción que las condolencias que el gobernador Américo Villarreal hace en su cuenta de X:

“Lamento profundamente y repruebo el cobarde asesinato del licenciado Julio Almanza, una voz valiente que siempre se levantó contra las injusticias. Este acto nos afecta profundamente como sociedad y gobierno. Nos comprometemos a trabajar arduamente para que las autoridades de seguridad y justicia lleven a cabo una investigación exhaustiva y lleguen hasta las últimas consecuencias para esclarecer este lamentable hecho.

“Mis más sinceras condolencias a su familia y a los miembros de la Fecanaco, a quienes sirvió con dedicación y respeto. Que descanse en paz”.

Pero le insisto, la terrible situación parece lo de menos, los seguidores del cabecismo se lanzan como buitres a atacar al actual gobierno, no parecen tener dolor, solo ganas de decir que ellos fueron mejores aunque se sepa que es una falacia.

Así que tendremos días de constantes ataques a la administración que se ha autodenominado de Cuarta Transformación, incluso ya hay cuentas en las redes sociales muy ligadas al pasado que tratan de desacreditar todo, de señalar, de meterle mucho ruido a la situación tratando de que observemos solo el acto y no todo lo que pudo originarlo, más aún, tratan de hacernos creer que ya el asesinato fue aclarado o se registró tal cual ellos hacen sus conclusiones cuando todavía ni siquiera comienzan a investigar las autoridades competentes.

Porque además si los cabecistas tuvieran dolor de verdad a quien le deben exigir prontos resultados es a unos de ellos mismos, , al Fiscal del Estado y no a un gobierno emanado de Morena que odian porque les ha arrebatado todos sus sucios negocios, lo saben, sin embargo parece que no quieren dañar a uno de los suyos a sabiendas de toda la autonomía que ellos mismos le otorgaron.

Esperemos, por lo pronto, que se resuelva el caso de la forma como lo ha planteado el gobernador Américo Villarreal Anaya en su cuenta de X, pronto y hasta sus últimas consecuencias, porque es difícil tragarse el cuento de que fue a raíz de sus denuncias, digo, Almanza siempre las hizo, siempre supo como hacerlas, tenía muchos años el tema, por eso es que debe resolverse el asesinato, porque los tamaulipecos merecemos conservar los avances que se han tenido hasta ahora y no debemos caer en las garras del pasado que por venganzas partidistas y de grupos trata de desestabilizar a Tamaulipas sin importar que nos lleven entre las patas…

INVESTIGADOR DE LA UAT PRETENDE DETECTAR NIVEL DE RIESGO EN HUMANOS POR ENFERMEDAD EN PERROS… Expertos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) trabajan en la identificación de una especie del parásito microscópico del género Babesia, que causa en los perros enfermedades con potencial para transmitirse al ser humano.

Dicho estudio se origina de una tesis del Mtro. Eduardo Manolo Medrano Zapata, estudiante del Doctorado en Ciencias en Sanidad y Producción Animal de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ UAT).

En su propuesta trabaja en la caracterización molecular de Babesia en perros y sus hallazgos hematológicos, delimitando dicho estudio en la zona centro de Tamaulipas.

En entrevista, explicó que Babesia canis (por su nombre científico) es un parásito microscópico que, presente en la saliva de las garrapatas, puede llegar a transmitir una enfermedad grave en los perros llamada babesiosis, causándoles cuadros clínicos que van desde anemia, letargo, mucosas pálidas, problemas hepáticos e incluso la muerte.

Eduardo Medrano Zapata subrayó que la importancia de su estudio radica en que esa enfermedad puede transmitirse al ser humano.

Acotó que en Tamaulipas y el noreste de México no hay reportes de alguna especie de Babesia caracterizada; es decir, no se tiene conocimiento de qué especies de este género hay en la región.

En cambio, advirtió que en Texas se han identificado cuatro o cinco especies diferentes de Babesia en perros, y dada la vecindad con nuestro estado, es imprescindible identificar cuáles están en Tamaulipas.

El investigador de la UAT refirió que estas enfermedades son transmitidas por garrapatas duras, que pueden transmitir virus, bacterias, protozoarios y parásitos, por lo que representan grandes pérdidas en la salud animal y tienen implicación en la salud humana.

Precisó que dentro de los vectores está el género Babesia, un parásito del que se conocen más de cien especies que pueden afectar la producción de ganado bovino, de pequeños rumiantes, así como a los equinos, aves de corral y a la fauna silvestre.

Su tema doctoral —puntualizó— se enfoca en la babesiosis canina, que básicamente afecta a cualquier tipo de canino, teniendo como principal ruta de transmisión la garrapata.

Señaló que el parásito se detecta a través de microscopía, de pruebas inmunológicas y de caracterización molecular, señalando que los avances moleculares ayudan a identificar las especies de Babesia.

Otro de los propósitos de su investigación es la identificación del parásito en la sangre del animal, que en más del noventa por ciento de los casos causa cuadros de anemia hemolítica. Para ello —agregó— se analizan muestras mediante procesos rápidos y precisos para el diagnóstico de enfermedades infecciosas y cambios genéticos.

Detalló que a la fecha han encontrado treinta y ocho muestras positivas; de las cuales el 55% proceden de caninos machos y el 45% de hembras. Y han detectado la posibilidad de anemias severas en un 29% de las muestras.

Puntualizó que todavía falta hacer la caracterización de las muestras para saber qué tipos de Babesia están presentes en esta región y, con los resultados, continuar el estudio enfocado en la salud humana.