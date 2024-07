Este fin de semana está lleno de noticias, desde la espectacular ceremonia inaugural de las Olimpiadas en Francia, hasta el escándalo de Ismael ‘El Mayo’ Zambada García y otro Chapito, en el aeropuerto del Paso, Texas.

Quien para muchos fue ¿es? el verdadero líder del Cártel de Sinaloa (con su principal lugarteniente, El Chapo Guzmán), Ismael Zambada, ahora con 75 años de edad y con alguna enfermedad avanzada, dicen se entregó a las autoridades gringas.

Otras versiones hablan de un pacto entre la justicia de EU y el delincuente; aunque no falta quien afirme que fue producto de una ‘extracción’ consensuada con el gobierno mexicano.

Hasta el cierre de esta columna, nada se sabe, solo rumores. Además, claro, de las declaraciones que no terminan por ser claras y mucho menos contundentes, como la titular de Seguridad Pública del gobierno azteca y próxima titular de la Secretaría de Gobernación.

La confusión es máxima, que muchos funcionarios han preferido guardar silencio para no ser blanco de contradicciones y se limitan al siempre cacareado “estamos investigando… no sabemos… estamos buscando pistas… no fue detención en territorio mexicano… no fue extracción… no fue entrega… fue una acción coordinada…”

Estados Unidos afirma que a Kathleen Cardone, jueza de Texas, correspondió saber del caso e impuso la prisión preventiva para Ismael Zambada. Aunque el mexicano se declaró no culpable de cargos por narcotráfico durante su presentación con la mujer de Leyes de Texas.

Una realidad estadounidense es que El Mayo Zambada García, está acusado en cinco cortes federales por Tráfico de drogas, entre ellas, la Corte de Distrito Este de Texas. Pese a al nivel del delincuente, es muy probable que establezca convenios y sea transferido a otra jurisdicción, como Nueva York, para ser enjuiciado.

Los cargos que El Mayo no reconoce es el tráfico de cocaína y mariguana, lavado de dinero, posesión de armas, delincuencia organizada y asesinato por ser el líder del Cártel de Sinaloa.

Frank A. Pérez, abogado del delincuente mexicano, afirma que no fue una detención, que fue una presentación de Zambada García, para enfrentar varias acusaciones por narcotráfico y en conferencia de prensa -después de la audiencia con la Juez Cardone-, confirmó que el mexicano no se entregó a las autoridades.

La casa editorial Milenio, publicó que Joaquín Guzmán López (El Chapito), la tarde del jueves se entregó a las autoridades estadunidenses, tras negociar su rendición, además de confesar fue él quien puso la trampa a Zambada para que volara desde México en un avión privado a El Paso, y pudiera ser arrestado.

Un vocero policial declaró que ‘El Güero’ Guzmán López, fue trasladado a la Cd. de Chicago para responder por la comisión de los delitos: tráfico de cocaína, mariguana, metanfetamina y heroína.

El traslado del hijo del Chapo a Chicago se debió al acuerdo de rendición con las autoridades estadunidenses y en una negociación que incluyó también haber puesto una trampa a ‘El Mayo’ para llevarlo sin saber a manos de la policía del vecino país.

Lamentablemente las autoridades de la policía Azteca, solo se quedaron como “El chinito” y no han tenido ni capacidad para buscar la información de vuelo de la avioneta que dicen los gringos, supuestamente despegó de la ciudad de Hermosillo.

Recordamos que El Mayo Zambada desde hace varios años tenía una ficha de búsqueda y una recompensa de 15 millones de dólares para quién diera información que permitiera su captura, por ello suena lógica la traición del Güero Guzmán.

La próxima Secretaria de Gobernación del gobierno de Claudia Sheinbaum, ahora titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó en la Lagañera presidencial, sobre un informe del Instituto Nacional de Migración (INM) que señala el plan de vuelo de una avioneta Cessna, matrícula N8454Z del aeropuerto de Hermosillo, Sonora, ayer a las 07:55 horas, aunque identificó al piloto, Larry Curtis Parker, no de pasajeros y como destino en el aeropuerto de Santa Teresa, El Paso Texas.

Sin duda el rol policial de la 4T sigue abrazando las causas delincuenciales, aunque en esto del Mayo, pareciera nada tuvo que ver y los vecinos lograron su objetivo con esta detención… sin abrazos.