Por estos días en nuestro país, se están dando detenciones de personalidades de los poderes fácticos, que han alcanzado resonancia internacional. Se habla de saltos cualitativos en el combate a la delincuencia organizada.

Pero, la gran pregunta es: ¿Por qué justo ahora en el final de un sexenio presidencial y el inicio del segundo piso de la llamada cuarta transformación?

A continuación los hechos, y posteriormente su análisis:

Primero detienen a un líder de una facción de un poderoso cartel en el sur tamaulipeco. Posteriormente se sabe del arribo de una fuerza de 100 miembros del Cuerpo de Fuerzas Especiales del ejército mexicano a Nuevo Laredo. Hablamos de la crema y nata de las fuerzas armadas mexicanas.

Su descripción lo dice todo: “Las unidades de fuerzas especiales, se caracterizan por su rapidez, movilidad y capacidad de despliegue y reacción, que les permite generar y explotar con eficacia productos de inteligencia. Cuentan con gran variedad de armamento, material, equipo, aeronaves y adiestramiento especializado, para operar en cualquier ambiente geográfico”.

Pero por si lo anterior fuese poco, hoy jueves se acaba de dar a conocer la detención, ¿o entrega? De uno de los capos más longevos del narcotráfico, Ismael El Mayo Zambada, no en su bunker sinaloense, de donde difícilmente salía. Lo agarraron o se entrego en Texas. De aquella charla con el periodista non don Julio Scherer, que en su momento difundió la revista Proceso, quedó la impresión de que el Mayo no salía de su inexpugnable refugio. Y ahora resulta que andaba en Estados Unidos. ¿Como se cruzó para allá? ¿Y como logró viajar facilmente? En fin…

La lectura de estos acontecimientos, está estrechamente ligada con las recientes declaraciones del candidato republicano a la presidencia de Estados Donald Trump, mismo que se perfila de una manera muy clara, para ocupar por los próximos cuatro años la Casa Blanca.

Apenas este miércoles 24 de junio, en una entrevista con la cadena Fox News, Trump aseveró que “México está petrificado ante los cárteles” y que estos poderes fácticos, “podrían quitar al Presidente en dos minutos”.

Este tipo de declaraciones de profundo calado político, están precedidas por la promesa formulada por Trump en campaña, en el sentido de llevar a cabo la mayor deportación masiva realizada por un Presidente de Estados Unidos en toda su historia.

Las amenazas de “The Donald”, (este personaje de 215 libras y 1:92 metros de altura, dueño de una fortuna de 2 mil 500 millones de dólares, considerado como un político atípico y como la figura más poderosa del ultraconservadurismo mundial), pueden ser ciertas o solo una estrategia electoral de cara a las votaciones del cinco de noviembre próximo en USA.

Pero lo cierto es que antes de llegar a Washington por segunda vez, ya busca poner de rodillas al país vecino del sur tocándole lo que todos sabemos es su Talón de Aquiles”, el tema de la seguridad y del narcotráfico. Y además el fenómeno migratorio.

Justo en este contexto, es que se están dando los acontecimientos que les enumerábamos en un inicio. ¿Cuáles serán las consecuencias, en la percepción del gigante anglosajón sobre esta república morenista que va por su segundo sexenio de izquierda?

Lo cierto es que, la seguridad es una asignatura pendiente del gobierno de AMLO, una temática incómoda, como una braza ardiente que tendrá que ser abordada con una estrategia diferente por parte de la próxima Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

¿Será acaso que a escasas semanas de su arribo, la mano del nuevo gobierno federal ya se está haciendo sentir..? Habrá que ver lo que sigue ocurriendo en lo sucesivo.

¿Poda de cárteles? O un combate en serio contra lo que hasta ahora ha sido la peor enfermedad social de este país?

Porque las recientes detenciones suenan a algo así como a certificados de credibilidad, en la lucha contra el CO.

Pero habrá que ver que es lo que sucede, ya instalado el nuevo sexenio.

—EN REYNOSA, TRABAJA COMAPA EN DESAZOLVE PARA EVITAR ENCHARCAMIENTOS—

El alcalde Carlos Peña Ortiz exhortó a los automovilistas a conducir cin precaución para evitar accidentes, debido a los encharcamientos. Dijo que el equipo de COMAPA está trabajando arduamente para desazolvar drenes y alcantarillas. “Les pido a los automovilistas que respeten las áreas donde se están llevando a cabo estas labores”, concluyó.