El alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, dejó claro que le falta mucho colmillo para ser un político de peso completo, ayer tuvo la feliz ocurrencia de no asistir a la ceremonia de Honores a la Bandera, dicen que anda de vacaciones, otros que no quiso ir, de todas, una sola versión y la más débil de creer, es la tendiente de que no fue invitado, vaya a usted a saber.

El caso es que Peña no está para darse esos lujos de permitir especulaciones o provocar malos entendidos, debe recordar que la justicia lo persigue, su puesto todavía pende de un hijo si recordamos que lleva 24 amparos bajo su brazo para evadir la cárcel luego de una denuncia en su contra por enriquecimiento ilícito, que quizá no lo sea, pero no lo ha podido aclarar con los jueces y no le conviene atizar la ira en su contra.

Todavía sería un pecado más grande un desplante o un descuido de esta naturaleza por parte de Carlos Peña Ortiz si tomamos en cuenta que está por iniciar su segundo periodo al frente de ese municipio y el error se magnifica si tomamos en cuenta que en su ausencia el gobernador hablaba de seguridad, de la inversión en la materia, afirmaba que por fin las instalaciones del C-5 servirán para darle protección de la población y no para el beneficio de algunos cuantos.

Va una historia:

“Cuando creas que haces las cosas bien y estes recibiendo reconocimientos ni se te ocurra separarte de tu trabajo cuando este el jefe, menos irte de vacaciones, en tu ausencia alguien notará que las cosas funcionan estés o no”, el consejo es de un político de la vieja escuela a quien era su joven secretario particular, el argumento era que las ausencias definen con certeza quien se necesita y quien no, “nomás confirman lo que todos sabemos, nadie es indispensable, por eso hay que hacer que parezca que sí”.

Hablamos de la vieja política, de aquellos años en que quienes se dedicaban a esta actividad tenían una máxima, “nadie se va de vacaciones antes que el jefe, aunque lo ordene y nadie se regresa después”, son frases que parecen obsoletas, pero que es claro que no atenderlas generan problemas, por lo menos de percepción hacía la sociedad o los enemigos y se vendrán los rumores o información que le perjudique y en cascada.

Hasta aquí la historia que es claro que el alcalde de Reynosa no escuchó nunca, además de que parece no tener alguien que lo ilustre en esos aspectos.

Por supuesto, puede suceder que Carlos Peña Ortiz, el alcalde de Reynosa, haya salido antes de que se programara el evento en su municipio, que ande de vacaciones viviendo la vida loca que se da la chaviza, es más, puede ser que haya avisado con mucho tiempo de anticipación su ausencia, sin embargo, su equipo no ayuda mucho, mire, mientras se hacía todo un escandalo por su ausencia en los eventos del gobernador en la página oficial del municipio lejos de subir la información oficial de todos los beneficios que tendrá Reynosa tuvieron la feliz ocurrencia de llenar el espacio principal de la misma con un llamado a cuidar las mascotas.

Así las cosas, el alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, se niega a crecer políticamente y parece que su equipo será uno de esos lastres que en lugar de asesorarlo, de ayudarle, lo hundirán más en ese deporte que amamos los mexicanos, el de las especulaciones, de los rumores, el de crear conflictos donde quizá ni los haya, por lo pronto, y aunque le duela, parece que ha sido chamaqueado el alcalde y, si no, solo se arroja una certeza con los hechos, seguirá siendo Carlitos mientras no entienda el ABC de la política y no pueda dar señales de que ya no depende de su madre para seguir en su cargo…

SERVIRÁN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PARA EL PUEBLO, GOBERNADOR EN REYNOSA… La operatividad del C5 (Centro General de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia), está ahora al servicio de las y los tamaulipecos y dejó de ser botín de empresas que solo buscaban enriquecerse sin ofrecer buenos resultados, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Durante la ceremonia cívica de honores de este lunes en el C5 y en el inicio de una intensa gira de trabajo en esta ciudad, el gobernador del estado dio el banderazo a un nuevo lote de patrullas camionetas tipo pick up y black mambas que se incorporan al parque vehicular de la Guardia Estatal en Reynosa.

En su mensaje, el mandatario tamaulipeco destacó la operatividad de las instalaciones del C5, que cada vez cobra mayor importancia y relevancia al brindar la seguridad que demandan los tamaulipecos y las tamaulipecas.

«Antes no se veía la presencia de estas instalaciones en brindar información o datos de los hechos lamentablemente delincuenciales que se presentan en nuestra entidad y ahora en las Mesas de Seguridad vemos siempre la presencia atinada de la observación, de la videovigilancia, de la respuesta de la llamada al 911 y la presencia pronta y oportuna de nuestras fuerzas de seguridad para atender las demandas que nuestra población exige en este campo de responsabilidad», expresó.

C5 DEJÓ DE SER BOTÍN DE EMPRESAS QUE SOLO BUSCABAN ENRIQUECERSE

En entrevista con los medios de comunicación, Villarreal Anaya también mencionó el funcionamiento del renovado C5, ahora operado con nuevas empresas realmente comprometidas con la seguridad de los tamaulipecos y las tamaulipecas.

«Dejaron de ser botín (…) de empresas que buscaban enriquecerse sin dar realmente los resultados que esperábamos y ahora tenemos una nueva dinámica hacia el C5 que está realmente del lado de la ciudadanía», mencionó.

En esta ceremonia cívica, la bienvenida estuvo a cargo de Jorge Cuéllar Montoya, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, quien en su mensaje se refirió a los logros alcanzados en la administración de Américo Villarreal, ubicando a

Tamaulipas como el noveno estado más seguro del país y el primero de las entidades en la frontera con Estados Unidos.

«En un estudio que hemos realizado de los 21 meses que llevamos en esta administración, comparados con los 21 de la anterior, tenemos resultados positivos muy significativos y ha sido constante», afirmó.

Acompañaron al gobernador: Héctor Joel Villegas González, secretario general de Gobierno; Sergio Chávez García, secretario de Seguridad Pública; Irving Barrios Mojica, fiscal general de Justicia; el general Juan José Gómez Ruiz, comandante de la 8a. Zona Militar; y en representación de la Guardia Nacional, el inspector Carlos Pantaleón Rocha.

ENTREGAN HELICÓPTERO AL GOBIERNO DE TAMAULIPAS

Como parte de sus actividades, el gobernador asistió este mediodía a las instalaciones de la Fiscalía General de la República, en donde acompañado por la cónsul general de Estados Unidos en Matamoros, Brianna Powers y de Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna, titular de la FGR en Tamaulipas, y funcionarios del INDEP ( Instituto Nacional para Devolver al Pueblo lo Robado), recibió la donación al Gobierno de Tamaulipas de un helicóptero Bell 206 que fue decomisado por esta institución.

Marco Antonio Pérez Tovar, Fiscal, jefe de la subsede Victoria de la FGR explicó que la aeronave valuada en 440 mil dólares fue asegurada en San Luis Potosí tras ser descubierta realizando vuelos clandestinos.

«Es una aeronave que era utilizada para cometer delitos y a partir de hoy se sumará a las herramientas con que cuenta el Gobierno del Estado para combatirlos y auxiliar a la población en casos de emergencia», dijo.

En este evento, el gobernador recordó que al inicio de su administración se recibieron seis aeronaves fuera de circulación por falta de mantenimiento, pero a la fecha ya se encuentran todas en funcionamiento, al servicio de las tareas de seguridad y atendiendo en situaciones de emergencia, para finalmente señalar que este helicóptero será de gran beneficio cuando lo requiera la población.