Una buena y otra mala para el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, la primera es que Estados Unidos ya lo liberó, ha pagado sus culpas sobre el delito que pudieron demostrarle, la mala es que no es ciudadano americano, lo van a deportar y ahora lo requiere en México la Fiscalía General de la República a la que le urgen golpes mediáticos para dar la impresión de que trabajan y combaten como nunca la corrupción.

Yarrington fue acusado de diversos delitos desde el 2009 y estuvo preso desde el 2017 que lo atraparon como a los grandes, en Italia, y lo deportaron a Estados Unidos, ya ha purgado su condena sobre un delito del que se declaró culpable, el de lavado de dinero, ahora comenzará su viacrucis en México, aunque parece tenerla más sencilla que en Estados Unidos, acá se solicitó una orden de captura en su contra desde enero de este año que se supo iba a ser liberado por los gringos y lo que se sabe es que un Juez le regresó la denuncia al Agente del Ministerio Público de la FGR para que la subsane, es decir, hasta hoy no se sabe a ciencia cierta si pudieron acreditarle delitos o no.

Yarrington fue gobernador de Tamaulipas del 1999 al 2005, antes había sido alcalde de Matamoros, presidente del PRI, Diputado federal, delegado de una dependencia federal y, a como nos lo dibujan, parece que nada de eso hubiese ocurrido o que en todos esos puestos se rodeo de angelitos, nada más a él lo señalan como delincuente.

Ingrato como es el mundo de la política, hasta el PRI ha negado tres veces a Tomás, no se quieren acordar de él, se olvidaron que una ocasión le permitieron jugar a ser aspirante a la Presidencia de la República, que en otra fue “chofer” del quien luego fue presidente, de Enrique Peña Nieto, y en Tamaulipas le fue peor, acá ya no le quedan compadres, ni amigos, ni socios, menos cómplices, nadie existió, claro salvo las honrosas excepciones, dos o tres hombres que lo reconocen como amigo.

En resumen, uno o dos amigos, de los miles y miles que presumían serlo son los que le quedan al ahora exgobernador, los fue perdiendo mientras lo iban acusando de ser dueño de medio Tamaulipas, haber comprado una isla, tener en su poder muchos medios de comunicación, ser dueño de constructoras y negocios de toda índole y hoy resulta que no, que nada tuvo, nada tiene.

Mientras estuvo preso lo más duro para Tomás fue que hasta quienes uno presumía eran sus amigos fueron los que más le juzgaron en una especie de sálvese quien pueda.

A Tomás lo va a reclamar la Fiscalía General de la República y seguro se quedará sin amigos otras vez, pero otra realidad es que a los tamaulipecos de poco o nada nos sirve, jamás se le acusó de saquear el presupuesto local aunque en ese aspecto dos pecados cargó en su vida política, uno aquella donación en miles de dólares al concurso Miss Universo siendo alcalde de Matamoros y el otro fue un crédito de seiscientos millones de pesos que solicitó al final de su administración del gobierno estatal que nunca se supo en que se emplearon y la gente presume fueron para su uso personal, para perseguir los sueños guajiros de ser Presidente de la República y para lo que le haya alcanzado después.

A fuerza de ser sinceros esos dos pecados administrativos si bien deberían llevar a la cárcel a Yarrington tristemente solo lo hacen ver como un angelito, sobre todo si lo ponemos al lado del Francisco N o de otros exgobernadores tamaulipecos y de otras entidades que esos sí estuvieron cabrones.

Concluir, para el pueblo, para los ex amigos de Tomás, parece que él es culpable y debe pasar toda su vida tras las rejas, pagando delitos de toda índole, lo prudente es esperar porque si bien hoy podemos presumir que fue un mal gobernador en el entendido de que amasó una fortuna superior a todo lo que pudo haber ganado en su trayectoria en el servicio público, hay más certezas de qué, por más inteligente y poderoso que fuera, no se trató, en caso de ser culpable, de un delincuente solitario, que existen otros a los que también se les debe echar el guante.

Por lo demás, en poco o nada beneficia a los tamaulipecos la liberación de Yarrigton en Estados Unidos o que la FGR lo reclame, debe ser un hombre que hace muchos años ni siquiera ha tocado tierra tamaulipeca, que los muchachos no se acuerdan de él, que incluso no se percibe que haya robado dinero público como quizá sí lo hicieron algunos de sus colaboradores qué, le insisto, ahora nadie encuentra, ahora nadie se acuerda de ellos, porque ya no lo presumen como amigo ni compadre y hasta siguen jugando a la política como si nada debieran.

Le insisto, nadie se va a tragar el cuento de que Yarrington es un delincuente solitario, menos como nos lo dibuja la FGR y los “amigos”, eso será lo triste del caso si la sentencia final en los juzgados es que se trató del Llanero Solitario, de un niño de pecho al lado de otros exgobernadores ladrones, de muchos que andan libres, riéndose de la gente, burlándose, porque pareciera que Tomás, como muchos otros, se rodeó de puros angelitos.

TAMAULIPAS PARTICIPA EN AGENDA 2030… Ciudad de México. – Al destacar la coincidencia de propósitos y la visión humanista de su gobierno con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, hizo un llamado a intensificar la cooperación en todas direcciones y niveles para que nadie se quede atrás en este esfuerzo colectivo global.

Durante la presentación del Informe Subnacional Voluntario de Tamaulipas en el marco del 4° Informe Nacional Voluntario México 2024, en el que participaron, la gobernadora de Aguascalientes María Teresa Jiménez Esquivel, y representantes de Sonora e Hidalgo, Villarreal Anaya hizo énfasis en el sentido de urgencia de actuar unidos para los próximos seis años y lograr el cumplimiento de las metas trazadas.

«Se trata de que la sostenibilidad no sea más un ideal y se convierta en realidad logrando equilibrios más razonables, entre los seres humanos y la naturaleza así como entre estados, países y regiones y entre las y los habitantes de todas las naciones» indicó el gobernador.

Dijo que por primera vez, Tamaulipas presenta un Informe Subnacional Voluntario, el cual es un reflejo del trabajo y la visión compartida de todas y todos los tamaulipecos, que proporciona una evaluación clara y detallada del progreso y de los desafíos en la implementación de cada uno de los 17 objetivos de la Agenda 2030, a través de un modelo de participación social.

El informe reafirma el compromiso de Tamaulipas con la Agenda 2030 y con los ODS al establecer una base sólida para alcanzar y consolidar las metas mediante una planificación estratégica efectiva, la integración de las cinco dimensiones del desarrollo sostenible: personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas.

El gobernador estuvo acompañado de la secretaria de Economía Ninfa Cantú Deándar, titular del Órgano Técnico del Consejo Estatal de la Agenda 2030 en Tamaulipas.

La presentación del Cuarto Informe Nacional Voluntario 2024 del Secretariado Ejecutivo dio cuenta de los principales avances obtenidos hasta el momento encaminados al desarrollo sostenible, con el que también se refrenda el compromiso adoptado en la implementación de esta agenda global.