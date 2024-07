Cuando te invitan a una fiesta, aunque no comulgues con quien hace la invitación, por cortesía, se agradece. Decía la abuela que el ser agradecido es de gente educada y bien nacida.

Ahora, si la fiesta es en tu casa, no solo se agradece, también se hacen los honores a quien acude, máxime si ese evento es para dejar apoyos a los tuyos.

Lo anterior viene a colación por la insolencia e irresponsabilidad de la alcaldesa de Xicoténcatl, Tamaulipas, NOEMI GONZALEZ quien no asistió a la ceremonia de honores a la bandera realizada en una escuela de ese municipio donde el Gobernador AMERICO VILLARREAL ANAYA estuvo presente y anunciaría acciones que no solo beneficiarían a la comunidad escolar sino a toda la población.

El Gobernador mostro sensibilidad política, que trabaja para todos los municipios por igual, que la atención a la educación es en cada rincón, que se le apuesta a la cultura de la paz.

Pero la alcaldesa al no asistir al evento mostro que no es nada sensata, que ni siquiera entiende que lo que se haga a favor de la educación repercute en la sociedad en general. que a los niños se les debe dar buenos ejemplos, que se trabaja en armonía por el bien común, no mostrarles discordia.

Que alguien le explique a la alcaldesa que su deber es impulsar el desarrollo del municipio, procurar una buena educación para las nuevas generaciones, que más allá de colores o ideologías políticas está el compromiso con sus representados, que se debe al pueblo y para el pueblo debe trabajar, gestionar y atender.

Claro, para que la alcaldesa entienda debería saber algo de urbanidad política, pero quizá no se la han presentado, es ahí donde la gente se pregunta para qué quieren gobernar si no saben ni siquiera conciliar.

Le guste o no a la alcaldesa NOEMI, Xicoténcatl también es Tamaulipas, AMERICO VILLAREAL es el gobernador del Estado y es obligación de ella atender el llamado del mandatario, ¿si sabrá la alcaldesa que la política​ es el conjunto de actividades que se asocian con la toma de decisiones en grupo, u otras formas de relaciones de poder entre individuos, que resuelve conflictos dentro de las sociedades, permite la cohesión social?

Seguramente no, si lo supiera entendería que quien está al frente de una administración está obligada a privilegiar el bienestar de la población, aunque le queden unos meses de gestión.

Debe de entender NOHEMI que las campañas políticas ya terminaron, los rencores atrás deben quedar, es tiempo de conciliar y trabajar, sumar esfuerzos para que al municipio le vaya bien.

Dirigir los destinos de un municipio es una gran responsabilidad y como tal la deben de asumir las autoridades municipales, gestionar, acordar con las autoridades estatales y federales para que el pueblo tenga más y mejores apoyos, pero Nohemí prefiere los pleitos.

En fin, la situación es que la alcaldesa de Xicoténcatl, Tamaulipas al no asistir al evento de honores a la bandera no le hizo un desaire al gobernador, se lo hizo al municipio, mostro su escasa educación, que carece de urbanidad política, que desconoce lo más elemental de la función que desempeña, que llegó al puesto por imposición no porque tuviera idea de cómo gobernar.