Lapidaría fue la frase del exdirigente del PRI Tamaulipas, LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ SANCHEZ, “Si hay reelección hay defunción”, cuando le cuestionaron sobre la posibilidad de que ALEJANDRO, ALITO, MORENO CARDENAS, se reelija como dirigente del tricolor nacional.

Y es que el próximo domingo 7 de julio se llevara a cabo la Asamblea Nacional del tricolor, claro, por así convenir a los intereses de ALITO, que no son otros que reelegirse y para ello ya modifico los estatutos. Pero los viejos priistas que integran El Frente Amplio de Renovación Interna del PRI buscan que se posponga porque es anticipada sin respetar los tiempos y porque ya no quieren que ALEJANDRO MORENO CARDENAS continúe al frente del Partido Revolucionario Institucional.

Circula en redes sociales una entrevista que los periodistas ERIKA SALGADO y JONATAN FLORES, de Alta la Vox, le hicieron vía telefónica al ex dirigente del PRI tamaulipeco y uno de los mejores, sino es que el mejor, estratega político, especialistas en campañas electorales, LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ SANCHEZ, donde habló del rumbo que quieren los priistas de corazón que tome el PRI a nivel nacional y repercuta en los comités estatales y municipales del tricolor.

Y tiene razón, después del deplorable estado en el que se encuentra PRI luego de que ALITO se lo apropio, al partido tricolor le urge una redirección si no quieren acabar igual que el PRD.

RODRIGUEZ SANCHEZ, como integrante de la Corriente Amplia de Renovación Interna del PRI, habla de que el tricolor es un partido resiliente, que se ha levantado de caídas, que con un buen dirigente el PRI puede, como el ave fénix, resurgir tal y como lo hicieron cuando perdieron con el PAN en el año 2000 y que BEATRIZ PAREDES le condujo bien.

Es renovarse con el poco aliento que aún le queda al tricolor o morir, pues es vergonzoso que hasta el MC le superara y lo mandara al deshonroso cuarto lugar.

Muy interesante la entrevista realizada con mucho profesionalismo por los conductores y contestada puntualmente por el entrevistado, pues en ella se tocan puntos importantes para los priistas que aun quieren ver renacer al tricolor, desde cómo hasta en los municipios más apartados para elegir regidor tienen que llevar la anuencia de ALITO, la negociación de posiciones, de cómo MORENO CARDENAS apuño las candidaturas plurinominales para su beneficio y en el desamparo que tiene a los comités estatales y municipales.

Dice RODRIGUEZ SANCHEZ que los priistas se reagruparán y exigirán que ALITO dimita a la dirigencia, no llegue a la reelección, no solo por el desastre que tiene en el instituto político y hasta las demandas de algunos miembros distinguidos del tricolor, como es el caso de MONSERAT ARCOS, dirigente del OMNPRI, sino porque ahora que será senador no será una real oposición pues tiene un expediente judicial abierto.

Quieren que el PRI sea más revolucionario y menos Institucional, que de entrada sea una verdadera oposición, que señale los desaciertos del sistema, pero con coherencia, viendo por el bien común no solo por los intereses de ALITO.

En fin, la situación es que los priistas se reagrupan, ya comenzaron a levantar la voz, quieren al dirigente nacional del tricolor fuera del partido, que no se reelija, pues como dijo RODRIGUEZ SANCHEZ si hay reelección hay defunción, es decir si ALITO continua como dirigente es la muerte del PRI.