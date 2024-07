Hace días me tope con una nota periodística: un personaje político local declara que son, solo rumores, los dichos de que puede ocupar a corto plazo una secretaria en el gabinete estatal. Me llamo la atención el hecho porque, en la práctica, el mundo político referido al futurismo esta plagado de rumores; unos son, de plano, mentiras y otras son medias mentiras, pero hay unos que al final se confirman. Los rumores y los chismes son, como quien dice, parte de la vida cotidiana.

La cuestión es muy simple: los rumores, por lo regular, tienen como fin propagar una mentira o un deseo: el rumor, por ejemplo, de que alguien va o puede ser candidato, puede entenderse en dos vertientes: que lo genera el mismo interesado, para llamar la atención; y, segundo, que lo hacen, para provocar golpes bajos, como bien se dice, tender la cama a quien de plano no interesa que ocupe una u otra posición.

PINTA SU RAYA.

Gerardo Illoldi Reyes es un protagonista local que ha estado en mas de una ocasión en los rumores de la gallera política. Recuerdo que, mas de una ocasión, se le ubico como el candidato de MORENA a la presidencia municipal de la capital. Al final quedo como el suplente de Eduardo Gattas. Incluso, los rumores incluían luego una variante: que Gattas ira al gabinete estatal para que, al final, Gerardo sea el presidente municipal, según los chismes, porque era el candidato de la cúpula del poder.

Vale lo que declaro Gerardo: “De momento son eso, rumores, los que yo agradezco por la confianza que se me deposita en creer que pueda ocupar esa posición, por el momento no hay nada oficial”. El rumor lo ubica como el sustituto de Olga Sosa en la secretaria del Trabajo, puesto que Olga dentro de poco tiempo deberá ocupar su escaño en el Senado. La cuestión, en todo caso, es como y donde se generan esos rumores. Espero pues, que no sea el mismo quien los propicia.

AL ISSSTE.

Para nadie es un secreto que Américo Villarreal Anaya es cuatacho de AMLO. Al menos a cada rato le echa porras, que es bien honesto, que a Tamaulipas le va a ir bien, requetebién con el cómo gobernador. Y por si eso fuera poco, a cada rato lo invita a sus mañaneras, lo que indica, quiérase o no, que entre ambos hay química o cuando menos un reconocimiento explícito. Y con este contexto es como, desde hace días, se comenta que el gober puede ser llamado al gabinete ampliado de Claudia Sheiumbaum, la presidenta electa: que puede ser el director general del ISSSTE.

El rumor, no hay la menor duda, que es un rumor, tiene un contexto que le da algo de certeza o de que puede ser cierto. Nadie desconoce la condición de doctor, en este caso cardiólogo, de Américo Villarreal Anaya. Claro, no hay que descartar que el rumor puede ser propalado por los políticos que no quieren que siga siendo gobernador del Estado. Y es que, parece mentira, pero hasta se incluían los nombres de quien puede ser el gobernador sustituto… y no falto quien, en ese camino, pusiera el nombre del primo de oro, el actual rector universitario.

CHIQUILLO CARIÑOSO.

No me sorprendí leer que un columnista da como sentado que, dentro de poco, Antonio Martínez Torres puede ser el nuevo secretario general de Gobierno en sustitución de Héctor Villegas González, mejor conocido como El Calabazo. Los cambios en la administración publica son recurrentes, sobre todo cuando hubo un proceso electoral o, también, cuando a alguien le dan las gracias por el trabajo realizado y que, siempre dicen, su ciclo ya culmino y es tiempo de que tome otras responsabilidades. Es lo que puede suceder con El Calabazo, su trabajo no se ve y menos se siente en la General, pero si se sienten sus errores y omisiones.

Y el rumor de que El chiquillo cariñoso puede ser el próximo secretario general de Gobierno no es descabellado. A el se atribuye la operación política en el solido sur para que MORENA alcanzara un rotundo triunfo en la alcaldía de Tampico: esa que, siempre dijeron, era completamente panista, puesto que su alcalde era señalado como el mejor de la Republica. Los hechos, demostraron, sin embargo, que eso no era cierto, puesto que la población le dio la espalda al PAN y se volcó a favor de MORENA, de tal suerte que Mónica Villarreal se alzo con la Victoria… Y, en este trance, se cuenta, Antonio Martínez Torres tuvo mucho que ver: llegar, pues, a la secretaria general sería una especie de premio a su trabajo político.

FUENTE Y MENSAJE.

Estimados lectores: los rumores por lo regular son para desprestigiar a un político o persona. Imposible la mayor parte de las veces conocer la fuente, es decir, quien lo inicia. En este caso, buena parte lo trasmiten las redes sociales y, si alguien lo retoma apunta “anónimo” y, a partir de ahí, debemos tener mucho cuidado puesto que no tenemos elementos para considerar la naturaleza de la información: cierta o falsa. Por eso, Gerardo Illoldi Reyes es claro, son rumores. Si Américo va al ISSSTE o Antonio Martínez a la secretaria general, son rumores que en contexto pudieran convertirse en verdad.