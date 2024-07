Es claro que, cuando se va territorio para conocer las necesidades de cualquier sistema, las prioridades quedan en primer lugar, porque el punto de vista de las mayorías no está sujeto a actitudes personalistas, juicios de valor equivocados y presunciones sobre aquello que debe ser.

Esta premisa se cumple al cien por cien en el caso del Rector Dámaso Anaya Alvarado, porque, desde su llegada al liderazgo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas fue a territorio a dialogar con los alumnos, personal docente, trabajadores de las Unidades Académicas y Directivos de las mismas.

Lo hizo en ese orden, porque comenzar a la inversa, daría pie a que se perdiera información relevante, dado que, las prioridades de quienes usan la infraestructura universitaria en el día a día son alumnos y docentes, de tal forma que, el Rector pudo concebir un programa real, que, desde luego quedó establecido en el Plan de Desarrollo Institucional presentado en los últimos días de la semana pasada a las comunidades de la UAT y de la sociedad civil de Tamaulipas.

El Rector ya sabe que los alumnos y docentes quieren más espacios para la recreación, la modernización de aulas y laboratorios y adaptar espacios para personas con discapacidad, por eso es que, decidió comenzar de inmediato y delinear el plan de infraestructura y equipamiento de la Universidad.

Desde luego, voltear a ver a los que usan todos los días las aulas y los espacios para la impartición de cátedra, no quiere decir que la opinión de empleados de las Unidades Académicas y de sus Directivos no se haya tomado en cuenta, en especial la de éstos últimos, quienes sabe que necesitan, sin embargo, su capacidad de gestión cuándo se trataba de obras de infraestructura no prosperaba.

Además, en el pasado reciente y, en el no tan reciente, no se contaba con el respaldo del Gobierno de la entidad a través de su titular para emprender un programa ambicioso de infraestructura, cuyo resultado fuera la modernidad, es decir, poner a la Universidad a la vanguardia de la infraestructura moderna.

En el programa que fue dado a conocer por el Rector Anaya Alvarado, se presta atención especial a las propuestas surgidas durante el recorrido diagnóstico que llevó a cabo por todos los Campus de la entidad y que tienen relación con las tecnologías de la información, con enfoque al mejoramiento de los proceso administrativos y las conexiones a redes, porque los equipos tienen que actualizarse de lo contrario quedarán obsoletos por la vertiginosidad con que se desarrollan las conexiones a las plataformas de la Internet.

Ya lo dijo el líder de los universitarios de Tamaulipas, la modernidad de la UAT, además de obras y edificaciones, contemplará inversión para el suministro de equipamiento y software en aulas y laboratorios, además de conexiones a la internet con mayor margen de maniobra para los usuarios de las Unidades Académicas Multidisciplinarias.

Es probable que pueda considerarse que hay en puerta un programa grande para la infraestructura de la Universidad y que la idea es que sea suficiente para recuperar el tiempo perdido de la modernización y el mantenimiento de edificios, equipos y laboratorios, ya que, en las administraciones del pasado reciente y del no tan reciente, esto fue un tabú, entre otras cosas, porque las prioridades respecto al uso de los recursos no influían tener al día la infraestructura educativa.

El Plan de Infraestructura física y tecnológica ya está en marcha y no pasará mucho tiempo para que los universitarios y la sociedad puedan identificar con facilidad el gran paso dado por la actual administración de la UAT, sobre la base del Plan de Desarrollo Institucional.

Los otros

En el mismo rubro universitario, la Secretaría de Posgrado e Investigación que tiene a su cargo el Doctor Fernando Leal Ríos, echó a andar el campamento de verano científico denominado, Amor por la ciencia, dirigido a niños y niñas de seis a 12 años, con la finalidad de promover el estudio, estimular el aprendizaje interactivo, generar creatividad, inclusión y conciencia vocacional.

Funcionará de acuerdo con la programación, del 15 al 19 de julio en los Campus de Tampico y Reynosa, en tanto que, del 12 al 16 de agosto el campos de Ciudad Victoria y los niños que acudan al Campamento contarán con la asesoría universitarios expertos en las disciplinas científicas que comprenden los temas, entre los que se cuentan, formación educativa, ambientales, exploración científica, vida saludable, igualdad, derechos humanos, arte y tecnología.

Para que los padres de familia puedan mandar a sus hijos a los Campamentos de Verano Científico, las inscripciones ya están abiertas y se cerrarán el próximo lunes 8 de julio, incluso, se puede hacer por la internet, solo se ingresa a la página de la UAT y se busca el ícono de este programa.