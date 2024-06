En breves auscultaciones a los políticos de ayer y hoy sobre el futuro gabinete presidencia y sus influyentes una rara, dolorosa, coincidencia se está encontrando, no habrá un personaje tamaulipeco, además del gobernador Américo Villarreal, al que se le tenga confianza desde el poder central, más aún, los que están siendo nombrados como Secretarios de Estado, miembros del gabinete, parece que tampoco tienen amigos o amigas por estas tierras cuerudas.

Con Andrés Manuel el más cercano al poder resultó ser Héctor Martín Garza que cobró como Oficial Mayor de la Secretaria de Educación, luego de gobernación y cerró en la Secretaria de Economía, siempre en el mismo cargo pero en diferentes dependencia, como similar tiempo de vida en todos ellos, muy corto para construir un proyecto ganador de candidato a la gubernatura del Estado que fue donde acabó su carrera en la administración cuatroteriana.

Por supuesto, es aventurado pensar que no habrá un tamaulipeco con igual o mejor nivel en la administración federal al que tuvo con AMLO Héctor Martin Garza, lo sabremos ya comenzando el sexenio de Claudia Sheinbaum el primero de octubre, pero de algo estamos seguros, quien aparezca quizá no forme parte de esa fauna de grillos que en el pasado eran los únicos que encontraban buenas chambas, por qué, pues porque afortunadamente la futura presidenta está sorprendiendo con sus propuestas, todos y todas las elegidas como miembros del gabinete están más cercanos a la academia, investigación y desarrollo que a los cargos de poder político o la politiquería.

Concretando, en el gabinete de Claudia parece que como mínimo se les están exigiendo maestrías y doctorados a los aspirantes a cargos de primer nivel y no decimos que no haya tamaulipecos con esas prendas, los tenemos y quizá con mejor preparación y experiencia, lo que decimos es que todos los que se han preparado académicamente se han dedicado más a lo suyo que a la política, a esta actividad no la han observado como dignificante, lo que con Claudia parece se intentará revertir.

Obvio, en algún momento necesitarán en el segundo piso de la transformación de los grillos, de los que hacen política y politiquería, sobre todo si le dan para adelante a las reformas al poder judicial y otras similares en las que necesitaran votos para legitimar o dar nombramientos, pero parece que los colocaran en espacios donde no hagan mucho daño y tampoco estorben.

Pero bueno, retomando en tema inicial, ¿a quién beneficia y a quien perjudica que no aparezcan personas tamaulipecas entre los cercanos al poder, por lo menos hasta hoy?, de entrada, el gobernador es el mayor beneficiado porque es un hecho que entregó buenas cuentas, es cercano a la presidenta y será la única voz con poder en la federación, la AVAnzada seguirá fortaleciéndose, con una ventaja, no tendrá quien lo grille o l haga sombre además de que en realidad no perjudica a nadie que no haya tamaulipecos en el gabinete o cercanos al poder central, todos los que hemos tenido allá nomás han rezado para su santo, nomás han tratado de construir proyectos personales sin asomarse siquiera para ver que podríamos requerir para superar nuestros problemas.

Si, hay sus excepciones, pero muy contadas, es más, le podría preguntar a usted el nombre de alguno que se haya preocupado por Tamaulipas y seguro batallaría para encontrar, uno o una.

Tiene razón, hasta hoy los tamaulipecos seguimos esperando que alguna persona nacida en esta tierra llegue al gabinetazo o este cerca del mismo, que allá por octubre se convierta en una voz con poder capaz de arreglar algunos conflictos o, mejor aún, de gestionar presupuestos y que estos aterricen en el Estado, pero, a como se ven las cosas, todo indica que los cuerudos con Claudia brillaran por su ausencia y lo triste es que, como le contaba al principio, ni siquiera sabemos si es bueno o malo…

SE REUNE GOBERNADOR CON SECRETARIA DE GOBERNACIÓN… Este jueves, el gobernador Américo Villarreal Anaya sostuvo un encuentro con la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, a quien entregó un reporte de los daños ocasionados en materia de infraestructura por la tormenta tropical “Alberto”.

El gobernador de Tamaulipas detalló ante la titular de SEGOB los trastornos que dejó el meteoro en el sistema carretero, viviendas, escuelas, así como en la agricultura y solicitó el apoyo de la Federación para resolverlos.

También pidió el apoyo para los sorgueros que han protestado en carreteras de Tamaulipas.

La secretaria de Gobernación recibió la documentación de los proyectos e hizo el compromiso de realizar la gestoría ante las distintas dependencias federales, destacando que Tamaulipas hoy tiene indicadores de recuperación que lo colocan en los primeros lugares en los diferentes rubros, producto del trabajo realizado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, desde su llegada al ejecutivo estatal.

TIENE LA UAT LIDERAZGO Y HUMANISMO… El gobernador del estado, Dr. Américo Villarreal Anaya, ofreció todo su respaldo para lograr los objetivos que ha trazado el rector Dámaso Anaya Alvarado en el Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

Al asistir como invitado de honor a la presentación del documento que marcará el rumbo de la UAT en el periodo rectoral 2024-2028, reconoció a la máxima casa de estudios como aliada de la transformación que impulsa para Tamaulipas.

“Solo quiero decir, señor rector, el orgullo que es para mí poder declararme nuevamente como un aliado incondicional de la renovación institucional y del fortalecimiento de la Universidad Autónoma de Tamaulipas que está consiguiendo”, expresó, tras celebrar el plan de trabajo del MVZ Dámaso Anaya y el compromiso de la comunidad universitaria.

“Amigas y amigos, bienvenidos a esta nueva etapa de impulso a la responsabilidad social universitaria, de regeneración institucional, de unidad, entendimiento y colaboración entre las y los integrantes de esta gran comunidad”, resalto el gobernador.

“Les felicito nuevamente; reitero que es un honor estar en este acto de tanto significado y poder sumarme con ustedes a la voz universitaria que celebra su historia, su destino y su transformación. Verdad, Belleza y Probidad”, asentó el Dr. Américo Villarreal.

En la ceremonia, el rector Dámaso Anaya entregó al gobernador el documento impreso del Plan de Desarrollo Institucional 2024-2028, del que también hizo entrega a la Asamblea Universitaria en una sesión previa a esta ceremonia, en cumplimiento del Estatuto Orgánico de la UAT.

En este marco, dio la bienvenida al Dr. Luis Armando González Placencia, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), como invitado especial en la ceremonia.

En su intervención, Dámaso Anaya dijo que la UAT tiene un nuevo perfil alineado al movimiento de transformación de Tamaulipas, y que este documento no solo recoge las voces y sueños de la comunidad universitaria, sino que también establece una ruta clara hacia un futuro inclusivo, más humano y sostenible.

“Señor gobernador, el nuevo perfil de nuestra universidad está definido y se alinea al gran movimiento de transformación que usted conduce, y es congruente con los objetivos máximos de su visión humanista. Responde a su llamado para construir la paz, elevar el bienestar social, garantizar todos y cada uno de los derechos humanos y lograr una prosperidad inclusiva y sostenible con más igualdad y justicia”, afirmó.

Más adelante, el rector señaló que en esta nueva etapa de transformación existe el compromiso de lograr el gran despegue de la UAT, y que este planteamiento “es un testimonio de nuestra responsabilidad social y de nuestro deseo de actuar en consonancia con las necesidades y realidades de nuestro tiempo”.

El rector Dámaso Leonardo Anaya Alvarado detalló, en una presentación multimedia, los ejes y estrategias transversales del Plan de Desarrollo Institucional, que busca preparar a los estudiantes a través de una formación integral, pertinente, dual y flexible.

Este plan propone más oportunidades de ingreso a las aulas universitarias, nuevas carreras y especialidades, reafirma también el compromiso con la revalorización de los docentes, y que la investigación impacte en las comunidades y sea una de las principales fuentes de bienestar y prosperidad.

En su oportunidad, el secretario general de la ANUIES, Luis Armando González Placencia, felicitó al rector por la presentación de este documento que perfila a la casa de estudios como un espacio abierto, inclusivo y flexible.

En el evento se contó con la asistencia de representantes de las veintiséis facultades, unidades académicas y escuelas de la UAT de todo el estado, funcionarios universitarios, autoridades de los tres órdenes de gobierno, legisladores e invitados especiales representantes de la sociedad.