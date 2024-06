UNO. – La primera tormenta de la temporada puso en alerta a las autoridades estatales y afortunadamente hasta este momento las cosas van por buen camino, llegó la lluvia que tanta falta hace en la mayor parte de las regiones del país y mucho más en Tamaulipas.

Desde hace un par de días el Gobernador Américo Villarreal Anaya, tomó cartas en el asunto y en diversos foros y mesas de trabajo ha dado la instrucción de estar atentos y disponer de todo lo necesario para actuar en consecuencia ante los posibles embates que pueda causar la tormenta tropical Alberto, principalmente para atender y proteger a la población.

Que si en Soto la Marina, que si en San Fernando, después en Llera y ahora posiblemente en el sur del Estado y norte de Veracruz, se prevé el impacto de esta tormenta, que a decir verdad, se espera que deje en la entidad antes que un riesgo, una buena cantidad de agua y Dios quiera sin consecuencias para la población en general.

La coordinación y el trabajo de las dependencias quedó de manifiesto y es muy importante, vale la pena destacar que fuera de protagonismos o queda bien, las autoridades estatales y algunos titulares de los ayuntamientos involucrados en el tema han actuado de manera responsable y a tiempo para resolver en caso de ser necesario, insisto, hasta las 18:00 horas de este miércoles las cosas estaban en calma, pero en alerta, todos haciendo lo que deben.

A todos nos cae bien una buena cantidad de lluvias, ya hacían falta, mucha falta el agua, vale destacar que la tormenta tropical dio para más, hay quien dice que hasta Alberto le saco la vuelta a Victoria, que ahora en lugar de pollitos asados, seriamos los peces en el rio, otros aquí en la capital hasta otro nombre le pusieron al fenómeno meteorológico. Por cierto, ¿usted qué nombre le pondría?, atentos.

DOS. – Hablando de agua interesante la iniciativa que la guapa diputada Alejandra Cárdenas Castillejos, presento ante el pleno legislativo en el sentido de que se otorgue la bonificación al cien por ciento en el pago del servicio de agua potable, cuando este no se otorgue o este restringido, como por ejemplo los famosos tandeos.

La iniciativa de la diputada tiene una parte de justicia para los usuarios de agua potable y sobre todo es de gran importancia y apoyo para los que menos tienen dado que no hay agua y si se tiene que hacer un pago puntual cada mes, lo justo es que para brindar una compensación justa al usuario quien no tenga agua, que no la page.

Hay que ver si la iniciativa de Ale prospera y sobre todo se da la atención a los usuarios de las distintas zonas de la capital que duran varios días sin el vital líquido, incluso que en varias ocasiones se han manifestado para pedir el suministro del vital líquido.

La legisladora, ha insistido una y otra vez en este tema, hay que ver hasta donde existe la voluntad para que se hagan algunas consideraciones en favor de los usuarios, porque hasta ahora no hay descuentos, condonaciones y si te llega cualquier cantidad tengas o no tengas agua, pagas porque pagas.

TRES. – Y en Nuevo Laredo la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal no pierde tiempo en las acciones que realiza en favor de la población de esa ciudad fronteriza en donde ahora contratara un crédito por el orden de los 6 millones de dólares con NADBANK para obtener poco más de 22 millones de dólares a fondo perdido para realizar obras e infraestructura hidráulica y sanitaria.

La alcaldesa demostró una vez más que la elaboración de proyectos que impactan en favor de la comunidad, no tienen problema para recibir la aprobación de los legisladores locales y refiere que con este dinero también se trabajará en la modernización de la planta internacional de aguas residuales y la ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado del ese municipio con el que además de cumplir con los acuerdos internacionales de agua, se elevará la calidad de vida de los ciudadanos.

“Este gran proyecto beneficia no solo a nuestros hermanos de Laredo Texas, sino a todos los municipios en la frontera tamaulipeca que se encuentran en río abajo, porque la rehabilitación de las plantas tratadoras tiene como finalidad eliminar el 100 por ciento las descargas de aguas negras que recibe directamente el río bravo”, dice Carmen Lilia.

Lo cierto es que, la alcaldesa pone el ejemplo una vez más, sabe que no hay tiempo que perder y menos de protagonismos, sino de resultados, por ello es que recibió el apoyo de la gente para estar al frente de la administración, que aun y con una serie de irregularidades y artimañas de sus adversarios, no pudieron arrebatarle el triunfo y la confianza de su pueblo.