Casi concluye la entrega de constancias de los candidatos ganadores del proceso electoral del 2 de junio, en los que prácticamente la gran parte fueron del partido Morena y sus aliados, aunque hubo casos en los que el cierre del recuento de votos fue de no aptos para cardiacos, ante lo cercano de uno y otro de los contendientes, momentos en los que los dos primeros lugares se llegaron a turnar la primera posición, por lo que inmediatamente sus equipos salían a declararse ganadores, aun cuando el recuento no había concluido.

Pues asi sucedió en las elecciones a las alcaldías de Ciudad Victoria y Nuevo Laredo, donde en el primer caso se esperaba que la mañana del viernes se hubiera cumplido con el recuento y entrega de la respectiva constancia, pero la espera se prolongó, siendo hasta la noche del viernes cuando finalmente se entregó la constancia de mayoría a Eduardo Gattas, quien finalmente se alzó con el triunfo, arrebatándoselo al panista-priista Oscar Almaraz, a quien no le quedo de otra más que aceptar su derrota, pero eso no quiere decir que se haya resignado, por lo que estaría junto con su equipo de campaña, pues analizando si impugnara o no el proceso electoral.

A través de las redes sociales Almaraz reconoció que Eduardo Gattas le gano en la votación del 2 de junio, por lo que pasada las elecciones ya no es tiempo de pelear ni dividir, ya que todos son Victoria y Victoria necesita de la unidad, aunque dentro de sus derechos esta la impugnación, el junto con el PAN pues analizaran las acciones que irán a tomar.

Pero donde las cosas estuvieron más cardiacas, fue en Nuevo Laredo, dado a gran interés sobre todo de un panista en especial, radicado en Texas, desde donde se giraron todo tipo de instrucciones para sacar adelante si o si la candidatura de la polémica, berrinchuda y caprichosa mujercita Yahleel Abdala, quien como dicen si no gana arrebata, y pues eso fue lo que pretendió hacer, pero ni todas sus argucias y acciones lograron arrebatarle, en el reconteo, la alcaldía a su archienemiga política Carmenlilia Canturosas.

En el recuento de votos, Yahleel Abdala confiaba poder recuperar los votos suficientes que le pudieran dar el triunfo, pero aun cuando en las últimas horas del reconteo parecía una carrera de hándicap, donde una y otra se rebasaban, hasta que finalmente la alcaldesa con licencia termino por derrotar a Abdala.

Y es que con esta sería la segunda ocasión, que la integrante de la dinastía Canturosas le tumba la oportunidad, para que la ex funcionaria estatal panista dirija los rumbos del uno de los municipios más importantes de Tamaulipas.

Claro que Yahleel, en la primera derrota hizo sentir su furia, a través de diversas acciones de hostigamiento al gobierno de Canturosas tratando de vengarse por la derrota sufrida. En este proceso nuevamente busco la revancha, contando con todo el apoyo del radicado en el estado de Texas, que buscaba dejar sentir su fuerza en Tamaulipas, pero lastima Margarito, no solo perdieron todas sus fichas en Nuevo Laredo, Reynosa, El Mante, Tampico, Ciudad Victoria, sino también el Congreso del Estado, con lo que prácticamente fue erradicado el cabecismo de Tamaulipas.

Siendo la tarde del lunes cuando se realizó la entrega de la constancia de mayoría al maestro Mario López Hernández, quien recibió el documento como candidato ganador por el Distrito 04, con más de 98 mil votos.

Ante los medios de comunicación el diputado federal electo, afirmo que en los próximos días estará participando en una reunión en la Ciudad de México, además de participar en los cursos de capacitación que se estará impartiendo a los ganadores de este proceso electoral a la diputación federal.

Haciendo énfasis Mario López sobre las comisiones de Hacienda, del presupuesto, la auditoría fiscal de la federación, energía y del agua las que le interesa a Mario López pertenecer, en cuanto asuma su curul en el Congreso de la Unión

Mientras que, en el municipio de Matamoros concluyo este fin de semana el Festival del Pescador, que por tercer año consecutivo se realizó en el poblado Higuerillas, y que según el regidor Alejandro Cerezo integrante de este campo pesquero, pues ya quedo establecido para que año con año se realice.

Durante tres días se llevaron a cabo diversas actividades, en las que los habitantes de los campos pesqueros participaron, ante la mirada de una gran concurrencia, que se trasladó hasta ese lugar para disfrutar de una de las actividades más solicitadas, la muestra gastronómica, que en unas cuantas horas se agotaron los diversos platillos que se elaboraron.