Apenas las primeras horas de haber sido electa por mandato popular vía elección CLAUDIA SHEINBAUM PARDO ya da los primeros indicios de que acatará al menos por ahora todo lo que diga o se le ocurra al verdadero dueño de MORENA y por ende de la mentada Cuarta Transformación que dicho sea de paso fue ha sido y será sin duda a como van las cosas siendo tutelada y mangoneada por el presidente y fundador ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR así sea desde la “chingada” su rancho ubicado en Palenque, Chiapas.

Ejemplo clarísimo es de que así será es mantener de manera indefinida al Secretario de Hacienda ROGELIO RAMÍREZ DE LA O dizque por sus logros alcanzados en materia hacendaria donde ha conseguido entre otras cosas reducir el endeudamiento.

Todo esto ocurre aunque decenas de expertos en finanzas y estos menesteres opinen todo lo contrario y de ello, hay constancia.

Por lo mismo y de acuerdo a estas primeras señales es que no se puede pensar de otra manera que no sea la del presidente LÓPEZ OBRADOR luego entonces no resta más que esperar a que la doctora SHEINBAUM primero asuma el cargo como presidenta de la nación y posteriormente observar si tiene la suficiencia necesaria para deslindarse de alguna forma de quien ha sido su indiscutible mentor en todos los sentidos acción, que a fuerza de ser sinceros nos parece imposible que vaya a hacer partiendo de la premisa que las lealtades aún no confluyen con ella sino aun con el oriundo de Macuspana, Tabasco, tan simple que fue él y nadie más quien dio el visto bueno y entregó los cargos a los actuales gobernadores, senadores y diputados federales así como dar el consentimiento a los mandatarios de los estados para que ellos escogieran a sus candidatos locales.

De tal suerte que la primera presidenta de México si bien le va comenzará a trabajar y a delinear su propio mandato hasta pasando al menos un año, sino es que mucho más al tiempo.

En medio de todo esto hay millones de ciudadanas y ciudadanos que confían vehementemente que la doctora muy pronto habrá de ejercer su mandato imprimiendo su estilo propio, asunto que desde luego está por verse.

En tanto quienes siguen con los lamentos postelectorales que como bien se sabe les fue como en feria, es el equipo de campaña acompañados del propio candidato a senador por el verde ecologista EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, la derrota es dolorosa sin duda pero más dolor deben de sentir cuando las expectativas de ganar eran altísimas al menos así lo dijeron, confiaron de más en el supuesto carisma del candidato que nunca siquiera imaginaron la diferencia de los escenarios políticos actuales y que ahora con dureza observaron que nada de ello queda en la figura de GENO, así se simple.

Una cosa es real y cruda la cúpula política actual se dio cuenta a tiempo de la verdadera estrategia y situación legal del ex gobernador y fue a partir de ahí que simplemente le retiraron el apoyo en todos los sentidos.

Aquella visita a Tamaulipas de la ahora presidenta de México cuando lo dejó solo y sus problemas fue la ratificación de lo que ya había empezado en los círculos cercanos de la actual administración.

Lo raro de todo ello es que le sucediera a alguien que se supone conoce todo el andamiaje político nacional pues si alguien acordó, negocio e hizo toda clase de entuertos buenos, malos o peores fue precisamente EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES en su época de gobernador del estado, así que no se vale hacerse el sorprendido o sorprendidos.

En otro asunto sin duda que en el triunfo de CLAUDIA SHEINBAUM PARDO mucho tuvieron que ver los votos aportados por los estados de la república fundamentales para rebasar el porcentaje logrado por LÓPEZ OBRADOR, lo más de 38 millones de sufragios logrados le dan la legitimidad necesaria para transitar en todos los sentidos en su nueva y poderosa encomienda.

En dicha dinámica de votación figura Tamaulipas que de la mano del Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA se ubica por arriba de la media nacional.

Indiscutiblemente que en la ardua labor mucho tiene que ver el Coordinador y representante de la doctora SHEINBAUM PARDO en la entidad MARCO ANTONIO BATARSE FERREL quien coadyuvará para lograr y superar tres a uno la votación en favor de la ahora presidenta nacional.

Está de más apuntar que el jovenazo tiene a la vista un futuro halagüeño y sin duda está destinado a ocupar algún cargo de índole federal, al tiempo.

Por otro lado los cambios en la actual administración estatal están a la vuelta de la esquina e inician, en la Secretaría General de Gobierno, cuestión de días.

