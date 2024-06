Luego de las masacre del dos de junio, en que los panistas quedaron moribundos y no identifican qué trailer los atropelló, Morena estará en condición de tumbar reformas a la Carta Estatal que heredó el cabecismo en su provecho.

Una de ellas es la conocida como “Ley Guarura” que, con servilismo, aprobó la bancada azul en 2021 para darle seguridad personal a los ex Gobernadores por un sexenio más, o “de por vida” si las condiciones lo ameritan.

La iniciativa del priísta Florentino Aarón Sáenz Cobos traía consigna y dedicatoria: Dar servicio a Francisco García, a su retirada.

No solo al ex titular sino a su familia, esposa e hijos, y los ex titulares de la General de Gobierno, Seguridad Pública, Fiscalía General y Fiscalías Especializadas.

Un tema ya muy trillado. En 2017 los vacunos retiraron guarros a Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, reformando la Ley de Seguridad Pública.

Cuatro años después cayeron en lo mismo. No solo reformaron la Ley sino la Constitución para garantizar los vigilantes.

A su llegada al gobierno, la 4T los retiró a Cabeza y compañía, considerando que el pueblo de Tamaulipas necesitaba el mayor número de elementos, vehículos y armamento para garantizar paz y tranquilidad.

El texano se quejó a principios del 2023 y uno de los jueces “de cabecera”, Faustino Gutiérrez Pérez, concedió amparo para que el Gobierno del Estado le genere seguridad personal, por lo menos hasta septiembre del 2028.

Según el jefe de Seguridad Pública, Sergio Chávez García, la guardia personal asignada a Cabeza se compone de 35 elementos y vehículos, a su servicio esté o no en el país.

Entre el 23 de junio y 22 de septiembre del 2022, luego de perder las elecciones de Gobernador, los panistas hicieron aprobar siete decretos que “blindaron” sus intenciones transexenales. Querían maniatar a los morenos.

Resultado de la contienda del domingo dos de junio, se anticipa que en la siguiente legislatura Morena y sus aliados harán la mayoría calificada para tumbar no solo ese decreto sino la posibilidad de reelección, hasta el 2035, de los fiscales Irving Barrios Mojica y Raúl Ramírez Castañeda.

Datos conservadores pronostican que la alianza guinda se hará de por lo menos 27 asientos contra nueve de sus opositores PAN y PRI, ¿lo harán?.

Podrán echar abajo la reforma cabecista que dice que, para modificar la Constitución estatal, se necesitan las dos terceras partes de los 36 diputados.

Con tales escaños, más el dominio en por lo menos 26 municipios, estarán en posibilidad de derogar la facultad legislativa que se otorgó a los ayuntamientos para actualizar la Carta Estatal.

Requieren sumar 22 ayuntamientos, la mitad más uno, para cualquier reforma o adición al máximo ordenamiento estatal.

Las iniciativas ya están en el Congreso. Les faltaron votos para aprobarlas ¿ahora sí lo harán?.

De refilón, derogar el contenido panista que dice que, la Constitución “no debe estar expuesta a constantes reformas, adiciones y derogaciones” porque puede generar inseguridad jurídica.

En los últimos tres años, el ordenamiento no ha recibido adiciones de fondo, solo de forma por falta de las dos terceras partes de votos.

Y que pongan sus barbas remojar los fiscales Barrios y Ramírez. Los diputados los designaron, ellos pueden dejarlos en el desempleo, máxime si hay órdenes de aprehensión.

Por cierto, comenzó la rebatinga por las 14 diputaciones plurinominales. El IETAM puede hacer el reparto del pastel este mismo sábado luego de avalar la calificación de alcaldes y diputados, según la cosecha de votos.

Morena-Pt -Verde se adjudican 772 mil votos; PAN 428 mil y Movimiento Ciudadano 108 mil, según las cifras del PREP. Serán las principales fuerzas hacia el interior del legislativo.

Por lo que hace a los ayuntamientos, los órganos municipales comenzaron el recuento de votos en Victoria, Nuevo Laredo y San Fernando, así como los distritos 02 y 22 con cabecera en Nuevo Laredo y Tampico.

En San Fernando, la diferencia entre Adriana Aguirre de los Santos, de Morena, la que gana, y Maybella Ramírez Saldívar, del PAN, es de 470 votos, según el PREP.

La diferencia es muy corta entre el ganador, según el PREP, y la primera minoría. Puede haber cambios.

En Río Bravo el equipo del perdedor Eduardo Yáñez alegaba fraude del ganador Almaraz con la inclusión de hasta boletas falsas. Ya investigan.

El Gobernador Américo Villarreal anunció este miércoles que pedirá al gobierno federal declaración de “zona de emergencia” la región sur ante la crisis generada pro la falta de gua. Con ello llegarían recursos económicos de auxilio.

Dijo que, en coordinación con Conagua, surten el sistema lagunario Tamesí Chairel con corrientes que vienen de San Luis Potosí y el Guayalejo.

En una situación inédita, nunca vista en la región conurbada.

El Congreso del Estado, regresa a sesión plenaria este jueves a las 12:00 horas. Su presidenta, Ursula Patricia Salazar, retorna ganadora, ahora por mayoría del distrito 22, Tampico.

No a todos les fue bien, como a Carlos Fernández Altamirano, que mordió polvo en la intención de ser alcalde de Madero. Seguirenos informando.